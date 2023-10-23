В Україні з'явився новий флагманський кросовер Mercedes (фото)

Mercedes GLS 2023 змінився зовні і всередині, а також отримав нову мультимедійну систему. Кросовер запропонований у бензинових і дизельних версіях.

На український ринок вийшов новий Mercedes-Benz GLS. Один із перших кросоверів 2023 модельного року з'явився в Києві. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Модель запропонована в бензинових і дизельних версіях Фото: Mercedes-Benz

Кросовер Mercedes GLS 2023 впізнається, насамперед, за новою решіткою радіатора. Також змінені фари і ліхтарі. Конкретно у цього авто передбачений пакет AMG-Line з більш агресивним переднім бампером і 21-дюймовими дисками.

У салоні Mercedes GLS поліпшили матеріали оздоблення і встановили нове кермо. Крім того, покращено мультимедійну систему MBUX.

Двигуни Mercedes GLS 2023 доповнили 48-вольтною "м'якою" установкою. В Україні запропоновано версії кросовера з бензиновими турбомоторами об'ємом 3,0 л (367 к.с.) і 4,0 л (489-612 к.с.), а також 3,0-літровими турбодизелями на 313 і 367 к.с.

У салоні з'явилося нове кермо Фото: Mercedes-Benz

Ціна Mercedes GLS в Україні стартує з 98 174 євро. Окремо стоять заряджена 612-сильна версія Mercedes-AMG GLS63 і 557-сильний розкішний Mercedes-Maybach GLS600.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні також з'явився новітній заряджений седан Mercedes.

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