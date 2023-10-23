Позашляховий лімузин: у Києві помітили ексклюзивний британський кросовер (фото)

Bentley Bentayga EWB — розкішна модифікація кросовера зі збільшеною колісною базою. Його салон оздоблений шкірою і деревом, а на другому ряду можуть встановити широкі крісла з електроприводом і масажем.

У Києві сфотографували розкішний Bentley Bentayga EWB. Подовжена версія представницького кросовера є великою рідкістю в Україні — придбано лише кілька таких авто вартістю від $300 000. Знімки з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новий Bentley Bentayga EWB дебютував минулого року. Це свого роду позашляховий лімузин, адже кросовер подовжили на 180 мм — до 5290 мм завдовжки при колісній базі в 3175 мм.

Ціна кросовера стартує з $300 000 Фото: Topcars UA

Bentley Bentayga EWB став просторішим і доступний у версіях на 4, 5 або 6 місць. У чотиримісній версії на другому ряду кросовера можуть бути встановлені два окремих крісла з електроприводом, вентиляцією і масажем. Примітно, що вони можуть самостійно регулюватися і змінювати налаштування, залежно від зросту пасажира і температури його тіла.

Саме цей Bentley Bentayga EWB належить до лімітованої стартової версії First Edition. Вона відрізняється особливим оздобленням салону і потужною акустикою Naim.

На другому ряду встановлені окремі крісла з електроприводом і вентиляцією Фото: Bentley

Кросовер Bentley Bentayga EWB оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 550 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і розвинути 290 км/год.

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