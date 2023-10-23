Mitsubishi готує надпотужну вантажівку з футуристичним дизайном (фото)

Нове покоління Mitsubishi Fuso Super Great сильно відрізнятиметься від попередника. Вантажівка отримає стильний дизайн і сучасні системи допомоги водієві.

Компанія Mitsubishi Fuso Truck готує нове покоління важкої вантажівки Super Great. Концепт-кар покажуть на Японській виставці мобільності 2023 року. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Нова Mitsubishi Fuso Super Great сильно відрізнятиметься від поточної вантажівки, яку випускають із 2017 року. Новинка відрізняється футуристичним дизайном.

На першому тизері показані вузькі передні фари та широка решітка радіатора. Кабіна тягача стане більш обтічною, що дасть змогу підвищити його ефективність.

Спереду з'являться вузькі передні фари Фото: Mitsubishi

Очікується, що наступне покоління Mitsubishi Fuso Super Great отримає передові системи допомоги водієві. Серед них асистент утримання в смузі руху та адаптивний круїз-контроль.

Поточне покоління вантажівки пропонується з 7,7-літровим двигуном 6S10 потужністю 381 к.с. або з 10,7-літровим двигуном 6R20 потужністю 460 к.с. Вони оснащені турбокомпресорами та проміжними охолоджувачами.

Нагадаємо, що Mitsubishi Fuso Truck об'єднається з компанією Toyota Hino Motors. Угода буде завершена до кінця 2024 року.

Раніше Фокус повідомляв, що Mercedes-Benz представив електричний магістральний тягач eActros 600.