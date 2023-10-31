Джентльмен із серцем самурая: представлено неймовірний 750-сильний ретроспорткар (фото)

Класичний Jaguar E-Type оснастили 750-сильним двигуном Toyota і деталями ходової від BMW. Купе полегшили і поліпшили його аеродинаміку.

У Лас-Вегасі на тюнінг-шоу SEMA сьогодні представлять разючий Jaguar E-Type. Культову спортивну модель 60-х перетворили на надпотужний спорткар. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Автомобіль полегшили і зробили більш обтічним Фото: carscoops.com

Назва проєкту Jaguar E-Type 2JZ розкриває його суть. Замість 4,2-літрової шістки вінтажний британський спорткар отримав знаменитий турбодвигун Toyota 2JZ від купе Supra 90-х. Цей мотор зняли з дрифтового авто: його оснастили новими турбіною та інтеркулером, що підняло потужність до 750 к. с.

У салоні з'явилися спортивні крісла Фото: carscoops.com

Крім японського "серця", Jaguar E-Type отримав 5-ступінчасту механічну КПП від BMW M3 E36, а підрамник, підвіску і диференціал запозичили від BMW 5-Series E60. Передні гальма взяті у Chevrolet Corvette 2003 року.

Під капотом встановлено знаменитий двигун Toyota 2JZ Фото: carscoops.com

Дизайн змінено в дусі гоночних Jaguar E-Type Lightweight. Купе стало більш обтічним, позбулося бамперів і отримало 17-дюймові сталеві колеса з сучасною гумою. Із салону прибрали більшу частину оздоблення, але зате встановили каркас безпеки, карбонові ковшоподібні сидіння і спортивне кермо.

Раніше Фокус повідомляв, що на шоу SEMA представлять позашляховий спорткар Nissan.

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