В Україну стали імпортувати більше вживаних авто: найпопулярніші моделі жовтня
Українці стали імпортувати більше вживаних автомобілів з інших країн. Найбільшим попитом у нашій країні користуються моделі бренду Volkswagen.
В Україні за жовтень купили 5,7 тисячі нових легкових автомобілів. Також за минулий місяць збільшилася кількість "свіжопригнаних" вживаних авто. Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку.
За жовтень частка електричних моделей у сегменті імпортованих авто становила 16,6%. Це на 8,2% більше, ніж за аналогічний період у 2022 році.
Бренд Volkswagen лідирує не лише на внутрішньому ринку, а й серед імпортованих авто з пробігом. За жовтень в Україні зареєстрували трохи більше ніж 4 тисячі таких автомобілів, які були імпортовані з інших країн.
Друге місце серед імпортованих автомобілів посів Renault. Українці ввезли 1,9 тисячі авто цього бренду за місяць.
На третьому місці розташувався бренд Audi. В Україну імпортували 1,7 тисячі таких автомобілів.
Топ 20 найпопулярніших брендів серед імпортованих авто:
- Volkswagen — 4 007 авто.
- Renault — 1 914 авто.
- Audi — 1 728 авто.
- Nissan — 1 654 авто.
- Skoda — 1 470 авто.
- Ford — 1 266 авто.
- BMW — 1 027 авто.
- Tesla — 949 авто.
- Opel — 787 авто.
- Hyundai — 774 авто.
- Mazda — 585 авто.
- Mercedes-Benz — 538 авто.
- Jeep — 497 авто.
- Kia — 489 авто.
- Toyota — 476 авто.
- Peugeot — 407 авто.
- Honda — 390 авто.
- Volvo — 374 авто.
- Mitsubishi — 310 авто.
- Chevrolet — 294 авто.
Серед моделей лідером залишається Volkswagen Golf. За жовтень в Україну імпортували 1,4 тисячі таких автомобілів.
Друге місце посіла Skoda Octavia (957 авто). Третє місце дісталося Volkswagen Passat (782 авто).
Топ 20 найпопулярніших моделей серед імпортованих авто:
- Volkswagen Golf — 1 435 авто.
- Skoda Octavia — 957 авто.
- Volkswagen Passat — 782 авто.
- Renault Megane — 759 авто.
- Nissan Leaf — 573 авто.
- Renault Scenic — 516 авто.
- Volkswagen Tiguan — 452 авто.
- Tesla Model 3 — 443 авто.
- Nissan Qashqai — 437 авто.
- Audi A4 — 415 авто.
- Volkswagen Touran — 403 авто.
- Audi Q5 — 402 авто.
- Ford Focus — 349 авто.
- Skoda Fabia — 287 авто.
- Opel Astra — 284 авто.
- Mazda CX-5 — 270 авто.
- Nissan Rogue — 261 авто.
- Tesla Model Y — 259 авто.
- Opel Zafira — 257 авто.
- BMW 3 Series — 238 авто.
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