В Україні помітили рідкісний заряджений позашляховик Mitsubishi Pajero Evolution (відео)

Mitsubishi Pajero Evolution — лімітована серійна версія ралійного авто. Позашляховик оснащений 280-сильним мотором, а його прохідність покращено.

В Одесі вдалося зняти вражаючий Mitsubishi Pajero Evolution. Заряджений позашляховик є великою рідкістю не тільки в Україні, а й у всьому світі. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Загалом з 1997 по 1999 роки випущено тільки 2500 Mitsubishi Pajero Evolution. У нашій країні таких позашляховиків лише два.

Mitsubishi Pajero Evolution упізнається за розширеними крилами і повітрозабірником Фото: topgir.com.ua Позашляховик оснащений 280-сильним V6 Фото: topgir.com.ua

Як і Mitsubishi Lancer Evolution, спортивний Pajero Evo також є лімітованою серійною версією ралійної моделі. Основою послужив позашляховик, який вигравав знамените ралі "Дакар".

Mitsubishi Pajero Evolution оснащений 3,5-літровим бензиновим V6 потужністю 280 к. с. і 4-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 8,5 с і розвинути 210 км/год.

Повний привід доповнено понижувальною передачею і міжколісними диференціалами Torsen. Крім того, посилено підвіску позашляховика і встановлено збільшені гальма.

У салоні встановлено спортивні крісла Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Pajero Evolution випускали тільки в тридверному виконанні. Від стандартної моделі його відрізняють розширені крила, повітрозабірник на капоті і кілі на даху. У салоні встановлено спортивні крісла Recaro.

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