Honda представила яскравого конкурента BMW 3 Series та Audi A4 (фото)

Седану Acura TLX 2024 оновили дизайн, поліпшили салон і розширили комплектацію. Модель оснащують бензиновими турбомоторами потужністю до 360 сил.

У США презентовано нову Acura TLX. Спортивний седан D-класу від преміум-підрозділу Honda пройшов модернізацію і надійде в продаж до кінця листопада. Про це повідомляється на офіційному сайті японського бренду.

360-сильна версія Type S отримала 20-дюймові диски Фото: Honda

Седан Acura TLX 2024 мало змінився зовні і зберігає гранчастий дизайн з довгим капотом і клиноподібним профілем. Оновлену модель видає змінена решітка радіатора. До того ж, 19-дюймові диски стали стандартними, а в зарядженій версії Type S встановлено 20-дюймові колеса.

Салон Acura TLX відтепер уже в базовій версії оздоблений шкірою. Також з'явилася сучасна віртуальна панель приладів, а дисплей мультимедіа збільшили до 12,3 дюймів у діагоналі.

Крім того, розширено комплектацію Acura TLX 2024: у початковій версії з'явилися потужна акустика ELS Studio і бездротова зарядка для смартфонів, а у варіанті Type S тепер є проєкція на лобове скло і камери кругового огляду. На додачу, доопрацьовано систему контролю "сліпих" зон.

У салоні з'явився віртуальний щиток приладів Фото: Honda

Нова Acura TLX зберігає знайомі турбомотори — 2,0-літрову 276-сильну четвірку в базовій версії та 3,0-літровий 360-сильний V6 у Type S. Спортивний седан оснащений 10-ступінчастою автоматичною КПП, а потужніший варіант є повнопривідним.

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