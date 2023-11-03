Німецька якість: Mercedes W124 завівся і поїхав після 8 років простою на звалищі (відео)

Mercedes W124 місцями проржавів, а в його салоні пошкоджено оздоблення. Проте, після нескладних маніпуляцій його двигун вдалося завести.

В Естонії "оживили" покинутий Mercedes W124. Преміальний седан із пробігом 287 800 км простояв на звалищі просто неба 8 років. Відео з Mercedes з'явилося на Youtube-каналі Flexiny.

Пробіг авто становить 287 800 км Фото: скриншот / YouTube

Роки простою на вулиці далися взнаки: Mercedes W124 місцями проржавів, його фарба подекуди відстала, скло і фари потріскалися, а в салоні пошкоджено оздоблення.

Однак двигун Mercedes 200D виявився вельми витривалим. Йому прочистили паливний фільтр, під'єднали новий акумулятор, додали паливо й охолоджувальну рідину — і він завівся.

Автомобіль досить легко завівся Фото: скриншот / YouTube

Мало того, Mercedes W124 зміг навіть проїхатися в околицях майстерні. Звісно, з його вихлопної труби валить дим, генератор не працює, а під час вимкнення запалювання мотор не глушиться, але седан здатний пересуватися своїм ходом.

Седан Mercedes E-Class W124 вважається однією з найнадійніших моделей німецької марки. Існує чимало екземплярів із пробігом у мільйон кілометрів і більше.

Mercedes W124 випускали з 1984 по 1995 роки. Версія 200D оснащена 2,0-літровим дизелем потужністю 75 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві помітили рідкісний Mercedes S-Class 90-х потужністю 580 сил.

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