Раритети на 2 мільйони євро: на аукціон виставлено колекцію цінних ретроавто (фото)

У колекції зібрані рідкісні старовинні BMW, Mercedes, Porsche і Alfa Romeo. Вартість деяких автомобілів сягає 200-300 тисяч євро.

У Мюнхені на аукціон RM Sotheby's виставили колекцію ретроавтомобілів. З молотка підуть 12 вінтажних машин різних років випуску, а їхня загальна вартість становить близько 2 мільйонів євро. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Більшість автомобілів у колекції — німецькі. Серед них — по чотири BMW і Mercedes-Benz. Усі машини відреставровані до ідеального стану.

BMW 501 оцінений у 300 000 євро Фото: RM Sotheby's

Найдорожче авто — рідкісний кабріолет BMW 501 1955 року з кузовом від ательє Baur. Таких машин зібрали всього 37, тому їхня ціна сягає 300 000 євро.

Найстаріша модель у колекції — BMW 316 1936 року, за яку планують виручити від 120 до 160 000 євро. Також цінним є купе BMW 327/28 з 80-сильним гоночним мотором. Їх зібрали тільки 86, тому ціна становить близько 180 000 євро.

BMW 327/28 Mercedes-Benz 220 BMW 316 Mercedes 170 S Porsche 911 S Targa BMW 3200 CS Alfa Romeo Giulia Spider

Крім того, продають купе і кабріолет Mercedes-Benz 220 50-х, причому за версію з жорстким верхом хочуть виручити до 200 000 євро. У таку саму суму оцінили і Porsche 911 S Targa 1967 року, а кабріолет Mercedes 170 S 1951 року — у 180 000 євро.

Крім того, на аукціон виставлено кабріолет Porsche 911 1986 року, представницькі купе BMW 3200 CS і Mercedes 280 SE 3,5, а також пару Alfa Romeo 60-х — купе Giulietta Sprint і родстер Giulia Spider.

Раніше Фокус повідомляв, що з молотка піде колекція надпотужних американських автомобілів.

Також ми писали, що на аукціон виставлено найшвидший і найдорожчий Nissan в історії.