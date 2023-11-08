Не захищають пасажирів: сучасні пікапи масово провалили краш-тести (відео)

Оновлений лобовий краш-тест з помірним перекриттям вимагає наявності манекена меншого розміру позаду водія. Усі чотири пікапи не впоралися з поставленим завданням.

Страховий інститут дорожньої безпеки опублікував новий звіт про останні проведені краш-тести. Цього разу експерти випробували сучасні середньорозмірні пікапи. Про це розповіли на сайті The Drive.

Новий лобовий краш-тест з помірним перекриттям став надскладним випробуванням для багатьох автомобілів. Пікапи з двома рядами сидінь не стали винятком.

Оновлені тести зобов'язують розміщувати в другому ряду позаду водія манекен меншого розміру. Він імітує 12-річну дитину.

У випробуваннях брали участь моделі Chevrolet Silverado 1500, Ford F-150, Toyota Tundra і RAM 1500. Усі пікапи мають модифікацію Crew Cab.

Усі чотири пікапи не змогли впоратися з краш-тестом. Вони не утримали манекен у правильному положенні під час зіткнення. У більшості випадків це призводить до серйозних травм.

Найкраще впоралася модель Toyota Tundra, отримавши оцінку "незадовільно" Проте задні пасажири ризикують отримати травми грудей через погане розташування ременя безпеки.

Chevrolet Silverado 1500, Ford F-150 і RAM 1500 отримали оцінку "погано". Виробникам належить виконати багато роботи, щоб поліпшити їхню безпеку.

Раніше Фокус повідомляв, що Страховий інститут дорожньої безпеки представив результати сучасних мінівенів в оновлених краш-тестах.