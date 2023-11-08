Італійці створили незвичайний електроскутер з екстравагантним дизайном (фото)

Vmoto APD покликаний залучити до електроскутерів якомога більше осіб завдяки своєму незвичайному дизайну. Новинка створена з пріоритетом на аеродинаміку.

Австралійський виробник мототехніки Vmoto спільно з італійською студією дизайну автомобілів Pininfarina представили незвичайний електричний скутер APD. Новинка вирізняється футуристичним дизайном. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Vmoto APD поки що існує тільки як концепт-кар. Проте модель планують запустити в серійне виробництво.

Спереду розташовані тонкі фари, які огинають корпус скутера. Дизайн новинки створено з пріоритетом на аеродинаміку, що позитивно позначиться на запасі ходу.

Спереду встановлені вузькі фари Фото: Vmoto

Ззаду встановлені незвичайні ліхтарі, які об'єднані в один блок. Вони повторюють форму корпусу, доповнюючи його.

Задні ліхтарі огинають корпус скутера Фото: Vmoto

Vmoto APD отримав просторе сидіння і кілька відсіків для зберігання речей. За словами виробника, новинку можна використовувати як повсякденний транспорт.

Також у Pininfarina створили унікальну сумку, яка є продовженням сидіння. Вона легко кріпиться до задньої частини скутера.

У Vmoto не розкрили характеристики трансмісії новинки. Відомо, що дебют серійної версії моделі заплановано на 2024 рік.

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