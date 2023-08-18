1900 сил і немає лобового скла: італійці представили екстремальний суперкар (фото)

Pininfarina B95 отримала незвичайний дизайн з аеродинамічними екранами спереду. Суперкар оснащений чотирма електромоторами потужністю 1900 сил і може розганятися до сотні за 2 секунди.

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Automobili Pininfarina представили незвичайний електричний суперкар B95. Модель буде випущена обмеженим тиражем і вирізняється відсутністю лобового скла. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Pininfarina B95 заснована на електричному суперкарі Battista. Попри це новинка сильно відрізняється від свого "донора".

Pininfarina B95 отримав стильний дизайн з вузькими передніми фарами. Спереду немає лобового скла, але передбачені аеродинамічні екрани, які спрямовують зустрічний потік повітря вище за водія та його пасажира. Проте під час водіння необхідно надягати шолом.

Спереду розташовані вузькі фари Фото: Automobili Pininfarina

Представлений екземпляр пофарбований у сірий колір Bronzo Superga, який поєднується з жовтим відтінком Giallo Arneis. Суперкар отримав 20-дюймові передні та 21-дюймові задні легкосплавні колісні диски.

Ззаду розмістили масивний дифузор Фото: Automobili Pininfarina

Інтер'єр Pininfarina B95 також має кілька унікальних елементів. Сидіння виконані зі шкіри, а підголівники отримали незвичайне картате оздоблення Pied de Poule Houndstooth. Клієнти зможуть самостійно налаштувати зовнішній вигляд салону їхнього авто.

Кожен Pininfarina B95 отримає свій унікальний інтер'єр Фото: Automobili Pininfarina

Pininfarina B95 оснащена чотирма електромоторами сумарною потужністю 1900 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає 2 секунди, а максимальна швидкість становить понад 300 км/год.

Зарядити акумулятор від 20% до 80% можна всього за 25 хвилин. Запас ходу становить понад 400 км на одному заряді.

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Виробництво Pininfarina B95 розпочнеться у 2025 році. Вартість електричного суперкара становить 4,8 мільйона доларів. Загалом буде випущено 10 таких авто.

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