Єдиний в Україні: у Києві виявлено рідкісний італійський спорткар 80-х (відео)

Загалом випущено лише 3076 кабріолетів Maserati Biturbo Spyder. Спорткар оснащений турбованим V6 і здатний розвинути швидкість близько 230 км/год.

У Києві знайдено дуже рідкісний кабріолет Maserati Biturbo Spyder 1989 року. Раритетний спорткар стоїть на одній зі столичних парковок. Фото і відео автомобіля опублікував блогер Roma Urraco.

Спорткар оснащений 2,8-літровим V6 твін-турбо Фото: Roma Urraco

За його словами, такий Maserati Biturbo Spyder — один-єдиний на всю Україну. Раніше він належав колишньому депутату Київради Олександру Пабату.

На вигляд Maserati Biturbo Spyder вельми непримітний, адже у нього стриманий дизайн. Стан автомобіля не найкращий — так, його скло заліплено скотчем. Втім, спорткар не іржавий, а його шкіряний салон із дерев'яними вставками непогано зберігся.

Maserati Spyder із сімейства Biturbo виробляли з 1984 по 1994 роки і загалом випустили 3076 авто. Конкретно це авто належить до другої серії моделі — таких кабріолетів зібрали лише 912.

Maserati Biturbo Spyder у різний час оснащували турбованими V6 об'ємом 2,0 л (180-245 к. с.), 2,5 л (188 і 192 к. с.) і 2,8 л (225 і 250 к. с.). Саме у цього авто 2,8-літровий мотор. Автомобіль здатний розігнатися до 100 км/год за 6 с і розвинути швидкість близько 230 км/год.

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