Chery показали стильний гібридний кросовер з витратою 1,49 л на 100 км (фото)

Jetour Shanhai L9 стане флагманською моделлю нової лінійки гібридних кросоверів і позашляховиків. Новинка має низьку витрату пального і здатна проїхати до 84 км на електротязі.

Модельний ряд Jetour поповнить гібридний кросовер Shanhai L9. Новинка отримає стильний дизайн, багате оснащення і низьку витрату палива. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Jetour Shanhai L9 офіційно представлять у Китаї вже 14 листопада. Кросовер складе конкуренцію BYD Frigate 07 і Haval Big Dog PHEV.

Спереду розташована роздільна оптика з вертикальними фарами та тонкими денними ходовими вогнями. Крім цього кросовер отримає масивну решітку радіатора.

Ззаду встановлені вузькі ліхтарі, які об'єднані в один блок. На бампері є два фальшивих вихлопних патрубки.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок Фото: MIIT China

Габарити Jetour Shanhai L9:

довжина — 4862 мм;

ширина — 1925 мм;

висота — 1784 мм;

колісна база — 2850 мм.

На вибір запропонують модифікації на п'ять, шість або сім посадкових місць. Також покупці зможуть замовити кросовер із 19- або 20-дюймовими колісними дисками.

В інтер'єрі встановлять великий дисплей інформаційно-розважальної системи та цифрову панель приладів. Всередині можна знайти й бездротову зарядку.

В інтер'єрі розміщено два великі дисплеї Фото: MIIT China

Jetour Shanhai L9 оснащений гібридною установкою з 1,5-літровим турбованим двигуном і електромотором сумарною потужністю 156 к.с. Він працює в парі з 3-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Максимальна швидкість становить 180 км/год. Кросовер витрачає 1,49 літра палива на 100 км у змішаному циклі та здатний проїхати до 84 км на електротязі.

Jetour Shanhai L9 надійде в продаж у Китаї вже наприкінці 2023 року. Вартість кросовера поки що невідома.

Раніше Фокус розповів, що лінійку Chery Fengyun поповнить гібридний седан A8 PHEV.