"Гелендваген" у мініатюрі: Suzuki Jimny отримав яскравий тюнінг (фото)

Дизайн Suzuki Jimny змінили в дусі ранніх Mercedes G-Class 80-х років. Позашляховик отримав нові бампери, решітку радіатора і капот.

Японське ательє DAMD випустило нову версію Suzuki Jimny. Позашляховик перетворили на мініатюрний клон Mercedes G-Class. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

На даху з'явився багажник

Damd Traditional G (саме так назвали проект) виконаний у дусі ранніх версій "Гелендвагена" 80-х років. Новий Suzuki Jimny отримав нову решітку радіатора і більш компактні бампери. Також замінили капот і встановили на ньому покажчики поворотів, а фари доповнили решітками. На даху з'явився багажник, а ще встановлено величезні дзеркала заднього виду. Білі сталеві диски Toyo.

Кермо Suzuki Jimny оздоблене шкірою та деревом

Салон Suzuki Jimny також виконаний у стилістиці 80-х років. Сидіння отримали оригінальні картаті чохли, а кермо оздоблене шкірою і деревом.

Тюнінг Suzuki Jimny не зачепив силовий агрегат. В Японії позашляховик пропонують із 658-кубовим турбомотором потужністю 63 к.с. і 1,5-літровою атмосферною четвіркою на 102 к.с.

Сидіння отримали картаті чохли

За тюнінг-пакет Damd Traditional G просять 340 000 ієн ($2255). Ще за 76 000 ієн ($500) можна замовити особливий м'ятний колір кузова.

Раніше Фокус повідомляв, що Suzuki Jimny отримав нову ексклюзивну версію.

Також ми писали про тюнінг Suzuki Jimny в стилі Ford Bronco.