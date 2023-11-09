В Україні помітили культовий американський спорткар із величезним мотором (відео)

Dodge SRT Viper оснащений 8,4-літровим V10 потужністю 640 к. с. і 6-ступінчастою механічною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3,4 с і розвинути 332 км/год.

У Києві засвітився знаменитий Dodge Viper третього покоління. Такий спорткар — один-єдиний в Україні. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Цей Dodge SRT Viper 2016 року (саме така повна назва моделі третьої генерації) привезли в Україну на початку нинішнього року зі США. Модель не випускають уже шість років і вона є справжнім раритетом.

Річ у тім, що з 2013 по 2017 роки випущено лише 2427 купе Dodge SRT Viper. Попит на модель виявився нижчим, ніж очікувалося, і це стало однією з причин відмови від неї.

Dodge Viper 2016 року оснащений величезним 8,4-літровим V10, що розвиває 640 к.с. і 815 Н∙м. З 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 3,4 с, а максимальна швидкість становить 332 км/год.

З моменту своєї появи в 1992 році Dodge Viper вважався екстремальним автомобілем для умілих водіїв, а тому не оснащувався електронними "помічниками". Втім, у моделі третього покоління все ж з'явилися системи стабілізації та контролю зчеплення.

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