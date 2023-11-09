Від тракторів до суперкарів: Lamborghini виповнилося 60 років (фото)

Компанія Lamborghini починала з випуску тракторів, проте особиста образа змусила її засновника зайнятися суперкарами. Моделі італійської марки завжди вирізнялися помітним дизайном і видатними характеристиками.

Італію можна назвати країною суперкарів, адже саме там найбільше виробників екзотичних швидкісних моделей. Одними з найяскравіших і екстравагантних суперкарів є Lamborghini. Цього року італійський бренд святкує своє 60-річчя і Фокус розповість його історію.

Феруччо Ламборгіні Фото: Lamborghini

Як не дивно, компанія Lamborghini почалася з тракторів. Повернувшись із Другої світової війни, її засновник Феруччо Ламборгіні зайнявся випуском сільгосптехніки.

Ламборгіні швидко заробив статки і став постійним клієнтом Ferrari — придбав одразу кілька суперкарів. Швидкість і керованість Ferrari йому подобалися, але їхня надійність і якість салону залишали бажати кращого.

Трактор Lamborghini Фото: RM Sotheby's

Після чергової поломки одного з суперкарів Феруччо не витримав і поїхав до самого Енцо Феррарі висловити претензії щодо якості його автомобілів. Той був не в настрої і йому, звісно, не сподобалася така зухвалість. Розмова двох сильних особистостей не владналася від самого початку. Зрештою, Феррарі порадив Ламборгіні займатися тракторами і не вчити його створювати авто.

Lamborghini 350GT Фото: RM Sotheby's

Ображений Феруччо пішов, голосно грюкнувши дверима. І вирішив створити найкращий у світі спортивний автомобіль — швидкий, але при цьому комфортний і досить надійний, щоб витримати далекі подорожі, а також дешевший за Ferrari.

1963 року в містечку Сант-Агата-Болоньєзе (всього за 15 км від заводу Ferrari в Маранелло) з'явилася компанія Lamborghini. Дуже скоро Феруччо Ламборгіні вдалося зібрати команду фахівців з колишніх працівників Ferrari, які не витримали складний характер шефа і звільнилися.

Lamborghini Miura Фото: RM Sotheby's

Логотипом компанії обрали розлюченого бика, адже Ламборгіні захоплювався коридою. Лише за чотири місяці було створено перший прототип Lamborghini, а вже з 1964 року стартувало виробництво серійної моделі 350GT. Як і Ferrari, вона отримала двигун V12: він розвивав 280 к. с. і давав змогу розганятися до 245 км/год.

Lamborghini Espada Фото: Lamborghini

Суперкар вийшов непоганим, але випустили всього 143 авто — набагато менше, ніж аналогічних Ferrari. Не була масовою і вдосконалена 320-сильна версія 400GT.

Ламборгіні розумів, що для конкуренції з Ferrari потрібна проривна модель, і в його підлеглих уже був такий проєкт. У вільний від роботи час вони створювали середньомоторне гоночне авто.

Lamborghini Uracco Фото: Lamborghini

Феруччо Ламборгіні не любив перегони, але вирішив зробити авто серійним і назвати його Miura. На той час середньомоторні суперкари були рідкістю, тому новий Lamborghini викликав фурор. Він приваблював елегантним кузовом від стиліста Bertone Марчелло Гандіні, а також потужним 350-сильним V12. Суперкар розвивав 277 км/год і став найшвидшим авто свого часу.

Lamborghini Countach Фото: Bring a Trailer

Незабаром з'явилися версії Miura на 370 і 385 к. с., а загальний тираж сягнув 760 авто. Lamborghini гучно заявили про себе, увірвалися в еліту виробників суперкарів і взялися розширювати лінійку. З'явилися туристичне купе Lamborghini Espada, представницькі Islero і Jarama, а також більш доступна модель Urraco.

Lamborghini LM002 Фото: Lamborghini

У 1974 році на зміну Miura прийшов легендарний Lamborghini Countach — символ своєї епохи. Його назва буквально перекладається як "Вау!" — саме цей вигук пролунав на заводі, побачивши прототип моделі авторства Марчелло Гандіні.

Lamborghini Diablo Фото: Lamborghini

Клиноподібний дизайн і "гільйотинні" двері Countach стали фірмовими рисами Lamborghini. У різний час моделі оснащували двигунами V12 на 380-455 к. с., а її максимальна швидкість становила 280-290 км/год.

Lamborghini Gallardo Фото: Lamborghini

У 1986 році італійці здивували позашляховиком Lamborghini LM002 c мотором від Countach, а чотири роки потому з'явився знаменитий суперкар Diablo, здатний розвинути 328 км/год.

Lamborghini Urus Фото: Lamborghini

У 80-х і 90-х Lamborghini кілька разів переходили з рук у руки, поки не опинилися в концерні Volkswagen. Під його керівництвом створили наступників Countach і Diablo — Murcielago і Aventador. З'явилися дешевші суперкари Lamborghini Gallardo і Huracan, а також кросовер Urus.

Lamborghini Revuelto Фото: Lamborghini

Саме Urus допоміг Lamborghini різко наростити виробництво — у 2022 році випущено понад 9 тис. авто. Зараз італійський бренд входить в еру електрифікації — новий флагман Revuelto став гібридом і незабаром його приклад наслідуватимуть інші моделі.

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