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Експерти назвали найкращі вживані моделі Mercedes віком до 8 років (фото)

Владислав Григорʼєв
Фото: Mercedes-Benz | Mercedes-Benz E-Class Estate пропонує комфортну підвіску та багате оснащення

До рейтингу увійшли 10 вживаних автомобілів Mercedes-Benz і Mercedes-AMG, які багато в чому перевершують конкурентів. Експерти виділили їхні основні переваги та недоліки.

Британські експерти назвали найкращі автомобілі Mercedes-Benz і спорткари Mercedes-AMG з пробігом. Вони виділили 10 моделей віком до 8 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Для багатьох людей автомобілі Mercedes-Benz асоціюються з розкішшю. Частково це правда, але цей німецький виробник випускає величезну кількість моделей для різних завдань.

До рейтингу увійшли 10 автомобілів, які багато в чому перевершують своїх конкурентів. Також експерти виділили їхні головні плюси та мінуси.

Топ 10 найкращих вживаних автомобілів Mercedes:

10. Mercedes-Benz GLE

Mercedes-Benz GLE має багате оснащення
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLE пропонує багате оснащення і просторий інтер'єр. Цей кросовер також має місткий багажник і доступний у безлічі комплектацій на вибір.

Плюси:

  • потужні двигуни;
  • місткий багажник;
  • багате оснащення;
  • високий рівень надійності.

Мінуси:

  • неприємна керованість;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

9. Mercedes-Benz A-Class

Mercedes-Benz A-Class розкішніший за багатьох конкурентів
Фото: Mercedes-Benz

Найкомпактніша модель Mercedes-Benz не тільки розкішніша за багато інших хетчбеків на ринку, а й має приємну керованість. Крім цього модель відрізняється чуйною інформаційно-розважальною системою.

Плюси:

  • розкішний інтер'єр;
  • зручна інформаційно-розважальна система;
  • приємна керованість.

Мінуси:

  • бензиновий двигун занадто гучний;
  • занадто м'яка підвіска;
  • мало місця на задньому ряду сидінь;
  • низький рівень надійності.

8. Mercedes-Benz C-Class Coupe

Mercedes-Benz C-Class Coupe має приємну керованість
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz C-Class Coupe об'єднує в собі спортивність і розкіш. Також це досить компактний автомобіль, який має приємну керованість.

Плюси:

  • комфортна підвіска;
  • приємна керованість;
  • розкішний інтер'єр.

Мінуси:

  • базова версія занадто малопотужна;
  • коробка передач працює повільно;
  • низький рівень надійності.

7. Mercedes-AMG E63

Mercedes-AMG E63 пропонує відмінну динаміку розгону
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG E63 чудово підійде для водіїв, яким потрібен чотиридверний спорткар. Це дуже швидка модель із приємною керованістю і розкішним інтер'єром.

Плюси:

  • відмінна динаміка розгону;
  • приємна керованість;
  • двигун звучить відмінно.

Мінуси:

  • бензиновий двигун занадто гучний;
  • занадто дорогий;
  • великі експлуатаційні витрати.

6. Mercedes-Benz S-Class Coupe

Mercedes-Benz S-Class Coupe поєднує спортивність і розкіш
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz S-Class Coupe пропонує стильний інтер'єр і розкішний інтер'єр. На відміну від седана, купе пропонує більш приємну керованість.

Плюси:

  • розкішний інтер'єр;
  • потужні двигуни;
  • комфортна підвіска.

Мінуси:

  • великі експлуатаційні витрати;
  • не найякісніший інтер'єр;
  • низький рівень надійності.

5. Mercedes-Benz E-Class Cabriolet

Mercedes-Benz E-Class Cabriolet визнали найкращим кабріолетом бренду
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz E-Class Cabriolet чудово підходить для "поїздок із вітерцем". Це стильний і комфортний кабріолет із приємною керованістю.

Плюси:

  • розкішний інтер'єр;
  • приємна керованість;
  • висока якість збірки.

Мінуси:

  • дизельний двигун занадто гучний;
  • опції коштують надто дорого.

4. Mercedes-Benz CLA

Mercedes-Benz CLA має стильний дизайн
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz CLA заснований на базі моделі A-Class, але має більш стильний дизайн. Також це досить комфортний автомобіль.

Плюси:

  • розкішний інтер'єр;
  • стильний дизайн.

Мінуси:

  • бензиновий двигун занадто гучний;
  • не найприємніша керованість;
  • жорстка підвіска;
  • низький рівень надійності.

3. Mercedes-AMG A45

Mercedes-AMG A45 швидший за конкурентів
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG A45 швидший за багатьох інших хетчбеків на ринку. Ця модель пропонує відточену керованість і дуже потужний двигун.

Плюси:

  • відмінна динаміка розгону;
  • багато зчеплення з дорогою;
  • швидка коробка передач.

Мінуси:

  • висока вартість;
  • жорстка підвіска;
  • низький рівень надійності.

2. Mercedes-Benz S-Class

Mercedes-Benz S-Class пропонує високий рівень комфорту
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz S-Class залишається одним із найкомфортніших і найрозкішніших сучасних автомобілів. Модель минулого покоління стала набагато вигіднішою на вторинному ринку, що робить її купівлю досить вигідною.

Плюси:

  • комфортна підвіска;
  • розкішний інтер'єр;
  • висока якість збірки.

Мінуси:

  • дизельний двигун не найефективніший;
  • великі експлуатаційні витрати.

1. Mercedes-Benz E-Class Estate

Mercedes-Benz E-Class Estate став лідером цього рейтингу
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz E-Class Estate здатен задовольнити потреби майже всіх водіїв. Це дуже практичний універсал із потужними двигунами та комфортною підвіскою.

Плюси:

  • потужні двигуни;
  • комфортна підвіска;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • коробка передач іноді працює нестабільно;
  • не найприємніша керованість.

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