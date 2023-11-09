У Британії стару "Побєду" продали за ціною нового Volkswagen Passat (фото)

Стара "Побєда" відреставрована до ідеального стану. Масова модель ГАЗ вважається раритетом у Західній Європі.

У Великій Британії на аукціоні Car and Classic продано ГАЗ М-20 "Побєда" 1956 року. За старе радянське авто виручили 35 000 фунтів стерлінгів ($43 000) — як за новий Volkswagen Passat B9. Його подробиці розкрили на офіційному сайті аукціонного дому.

У Європі "Побєда" вважається раритетом Фото: CarAndClassic

"Побєда" була вельми масовою (з 1946 по 1958 рік випущено 241 497 авто), проте на Захід потрапили одиниці таких авто, тому у Великій Британії ГАЗ М-20 — рідкість. Конкретно цей автомобіль прибув із Латвії, де пройшов повну реставрацію.

Автомобіль виглядає як новий

ГАЗ М-20 "Побєда" відновлена до оригінального стану і має вигляд як нова. Автомобіль перефарбовано, а в салоні з'явилося повністю нове оздоблення. Єдина сучасна деталь — аудіосистема з USB-роз'ємом і Bluetooth. Також для авто виготовили набір шкіряних валіз у вінтажному стилі.

У салоні з'явилася сучасна магнітола Фото: CarAndClassic

Крім того, стандартний 2,1-літровий двигун "Побєди" потужністю 52 к. с. доопрацьовано, щоб можна було використовувати сучасний бензин А-95. З 3-ступінчастою механічною КПП седан здатен розвинути 105 км/год.

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