У Британії стару "Побєду" продали за ціною нового Volkswagen Passat (фото)
Стара "Побєда" відреставрована до ідеального стану. Масова модель ГАЗ вважається раритетом у Західній Європі.
У Великій Британії на аукціоні Car and Classic продано ГАЗ М-20 "Побєда" 1956 року. За старе радянське авто виручили 35 000 фунтів стерлінгів ($43 000) — як за новий Volkswagen Passat B9. Його подробиці розкрили на офіційному сайті аукціонного дому.
"Побєда" була вельми масовою (з 1946 по 1958 рік випущено 241 497 авто), проте на Захід потрапили одиниці таких авто, тому у Великій Британії ГАЗ М-20 — рідкість. Конкретно цей автомобіль прибув із Латвії, де пройшов повну реставрацію.
ГАЗ М-20 "Побєда" відновлена до оригінального стану і має вигляд як нова. Автомобіль перефарбовано, а в салоні з'явилося повністю нове оздоблення. Єдина сучасна деталь — аудіосистема з USB-роз'ємом і Bluetooth. Також для авто виготовили набір шкіряних валіз у вінтажному стилі.
Крім того, стандартний 2,1-літровий двигун "Побєди" потужністю 52 к. с. доопрацьовано, щоб можна було використовувати сучасний бензин А-95. З 3-ступінчастою механічною КПП седан здатен розвинути 105 км/год.
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