Ціна $10 000 і витрата 4 л на 100 км: Suzuki представили доступну сімейну модель (фото)

Мінівен Suzuki Spacia має оригінальний дизайн і практичний трансформований салон. Усі версії моделі є економічними гібридами.

В Японії презентували новий Suzuki Spacia. Компактний мінівен надійде в продаж за ціною від 1 530 100 ієн ($10 135). Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Suzuki.

Мінівен сягає лише 3,4 м у довжину Фото: Suzuki

Мінівен Suzuki Spacia належить до сегменту так званих кей-карів — субкомпактних міських авто. Він сягає лише 3395 мм завдовжки, 1460 мм завширшки та 1785 мм заввишки при колісній базі у 2460 мм.

Suzuki Spacia 2024 відрізняється рубаним дизайном з коротким високим капотом і вертикальними стійками даху. Задні двері виконані зсувними.

Задні двері виконані зсувними Фото: Suzuki

На вибір пропонують два варіанти оформлення передньої частини. У стандартній версії Spacia має стриманіший вигляд, а в модифікації Custom дизайн вийшов більш агресивним.

У салоні встановлено цифровий щиток приладів і великий 9,0-дюймовий тачскрін. "Фішка" Suzuki Spacia — задні сидіння з горизонтальним регулюванням і висувними підставками для відпочинку ніг, які також можуть використовуватися для фіксації багажу.

Задні сидіння отримали висувні підставки для відпочинку ніг Фото: Suzuki За потреби підставки під ноги можна використовувати для фіксації багажу Фото: Suzuki

Базова комплектація Suzuki Spacia охоплює клімат-контроль, підігрів керма та сидінь, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного сповільнення та утримання в смузі.

Усі Suzuki Spacia 2024 є гібридами. Початкова версія отримала 660-кубовий атмосферний двигун на 49 к. с. і 2,6-сильний електромотор. Середня витрата пального становить 4 л на 100 км.

Suzuki Spacia отримав цифровий щиток приладів і великий тачскрін Фото: Suzuki

Варіант Custom отримав турбонаддув, що підняло віддачу до 64 к. с. Електромотор у нього також потужніший — 3,1 к. с. Витрата палива — 4,5 л/100 км. Привід у мінівена може бути переднім або повним.

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