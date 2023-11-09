Ціна $10 000 і витрата 4 л на 100 км: Suzuki представили доступну сімейну модель (фото)
Мінівен Suzuki Spacia має оригінальний дизайн і практичний трансформований салон. Усі версії моделі є економічними гібридами.
В Японії презентували новий Suzuki Spacia. Компактний мінівен надійде в продаж за ціною від 1 530 100 ієн ($10 135). Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Suzuki.
Мінівен Suzuki Spacia належить до сегменту так званих кей-карів — субкомпактних міських авто. Він сягає лише 3395 мм завдовжки, 1460 мм завширшки та 1785 мм заввишки при колісній базі у 2460 мм.
Suzuki Spacia 2024 відрізняється рубаним дизайном з коротким високим капотом і вертикальними стійками даху. Задні двері виконані зсувними.
На вибір пропонують два варіанти оформлення передньої частини. У стандартній версії Spacia має стриманіший вигляд, а в модифікації Custom дизайн вийшов більш агресивним.
У салоні встановлено цифровий щиток приладів і великий 9,0-дюймовий тачскрін. "Фішка" Suzuki Spacia — задні сидіння з горизонтальним регулюванням і висувними підставками для відпочинку ніг, які також можуть використовуватися для фіксації багажу.
Базова комплектація Suzuki Spacia охоплює клімат-контроль, підігрів керма та сидінь, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного сповільнення та утримання в смузі.
Усі Suzuki Spacia 2024 є гібридами. Початкова версія отримала 660-кубовий атмосферний двигун на 49 к. с. і 2,6-сильний електромотор. Середня витрата пального становить 4 л на 100 км.
Варіант Custom отримав турбонаддув, що підняло віддачу до 64 к. с. Електромотор у нього також потужніший — 3,1 к. с. Витрата палива — 4,5 л/100 км. Привід у мінівена може бути переднім або повним.
Раніше Фокус розповідав про новий Suzuki Swift, який також отримав гібридну установку.
Також ми писали про перший електромобіль Suzuki.