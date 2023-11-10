У США презентували недорогий електромотоцикл із великим запасом ходу (фото)

Електробайк Zero S має запас ходу до 248 км і здатний розвинути 167 км/год. Швидка зарядка батареї займає 1 годину 20 хвилин.

Американський виробник електробайків Zero Motorcycles презентував на виставці EICMA друге покоління своєї моделі S. Електричний мотоцикл надходить у продаж за ціною від 14 995 доларів. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті компанії.

Електробайк здатний розвинути 167 км/год

Новий Zero S називають основним конкурентом електричного Harley-Davidson LiveWire S2 Del Mar. Це доволі легкий мотоцикл вагою 223 кг.

Електромотоцикл Zero S 2024 суттєво потужніший за модель першого покоління. Він отримав мотор на 68 к. с. і 132 Нм і здатний розвинути 167 км/год.

Ємність акумуляторної батареї збільшили вдвічі — до 14,4 кВт∙год. Запас ходу зріс до 182 км у змішаному циклі та 248 км — у міському. Зарядити електробайк Zero можна приблизно за 9 годин у звичайному режимі і за 1 годину 20 хвилин — у швидкому.

Запас ходу мотоцикла сягає 248 км

Новий Zero S вирізняється рубаним дизайном, звичним для міських байків. Електричний мотоцикл отримав діодну оптику, цифровий щиток приладів і USB-роз'єм для підзарядки гаджетів. Багажник замаскований під подобу бензобака.

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