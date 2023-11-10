Новий Subaru Forester 2024 показали до прем'єри: як зміниться кросовер (фото)

Новий Subaru Forester став більшим і соліднішим на вигляд, а його салон зробили сучаснішим. Кросовер збереже знайомі опозитні двигуни і постійний повний привід.

В інтернет потрапили фото Subaru Forester шостого покоління. Кросовер офіційно презентують 16 листопада на автошоу в Лос-Анджелесі. Знімки опублікували на сайті Reddit.

Кросовер дещо підріс у розмірах Фото: Reddit

Судячи зі знімків, новий Subaru Forester 2024 зберігає знайомий силует і дизайн із розширеними колісними арками, але став соліднішим і стриманішим на вигляд. У нього більш плавні лінії кузова, стрілоподібні фари і чорна глянцева решітка радіатора. Кросовер Subaru також підріс у розмірах.

У салоні з'явився великий тачскрін Фото: Reddit

У салоні звертає на себе увагу великий портретний тачскрін, знайомий за новими Subaru Crosstrek і Outback. Примітно, що кросовер не отримав сучасну віртуальну панель приладів.

Платформа і силові агрегати Subaru Forester 2024 залишаться колишніми. У США модель дебютує з 2,5-літровою опозитною четвіркою на 185 к. с., але в інших країнах залишаться і 2,0-літрові версії — як чисто бензинові, так і з гібридною установкою.

Модель збереже двигуни попередника Фото: Reddit

Крім того, можуть запропонувати 1,8-літровий турбомотор на 177 к. с. Звичайно ж, кросовер Subaru Forester збереже варіатор і постійний повний привід.

Раніше Фокус повідомляв, що Subaru презентували новий спортивний електрокросовер.

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