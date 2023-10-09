Нове покоління легенди: в Україну приїхав седан Subaru WRX 2023 (фото)

Subaru WRX 2023 року оснащений 275-сильним турбомотором і розганяється до 100 км/год за 5,4 с. Дизайн седана вийшов вельми нестандартним.

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В Україну привезли новий Subaru WRX. Спортивний седан сфотографували в Києві на автовозі. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

На фото видно, що Subaru WRX постраждав у ДТП — це так званий "биток" зі США. Офіційно у нас ця модель наразі не представлена.

Subaru WRX розганяється до сотні за 5,4 с Фото: topgir.com.ua

Новий Subaru WRX надійшов у виробництво з початку 2022 року. Як і попередник, седан є окремою моделлю, а не зарядженим варіантом Subaru Impreza (хоча і побудований на його платформі).

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Спортивний седан Subaru відрізняється вельми нестандартним дизайном з нефарбованим пластиковим обвісом, як у кросоверів. Саме у цього авто величезне антикрило в дусі Subaru WRX STI, але це лише аксесуар — у нинішньої моделі версії STI немає і не буде. У салоні з'явився великий тачскрін портретного формату.

Subaru WRX оснащений 2,4-літровим опозитним турбомотором потужністю 275 к.с. і здатний розігнатися до 100 км/год за 5,4 с і розвинути 233 км/год.

Седан отримав незабарвлений пластиковий обвіс Фото: topgir.com.ua

На вибір запропоновані 6-ступінчаста механічна КПП і варіатор. Природно, модель отримала постійний повний привід.

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