Створений спеціально для таксі: в Україні з'явився незвичайний електромобіль BYD (фото)

Електромобіль BYD D1 вирізняється нестандартними дверима і має просторий салон. Запас ходу мінівена перевищує 400 км.

На українському ринку з'явився новий BYD D1. Китайський електромобіль відрізняється вельми незвичайною конструкцією. Про авто розповіли на сайті Auto-Consulting.

BYD D1 проектували для служб таксі Фото: BYD Auto

Електромобіль BYD D1 з'явився у 2021 році і був створений на замовлення великої китайської служби таксі DiDi. Спочатку він не надходив у вільний продаж, а призначався тільки для таксі та каршерінгу. В Україні електрокар пропонують за ціною від 21 300 до 29 690 доларів.

У електрокара мініатюрний щиток приладів Фото: BYD Auto

BYD D1 — невеликий електричний мінівен завдовжки 4,4 м, завширшки 1,85 м і заввишки 1,65 м. У нього стриманий обтічний дизайн із великим кутом нахилу лобового скла. Найоригінальніша риса авто — його задні двері: ліві звичайні, а праві виконані зсувними для зручності посадки і висадки пасажирів.

У салоні встановлено тоненький віртуальний щиток приладів і великий тачскрін. Окремий монітор є і у задніх пасажирів.

Для задніх пасажирів передбачено монітор Фото: BYD Auto

Китайський електромобіль BYD D1 оснащений 136-сильним мотором і батареєю на 53,6 кВт∙год. Він розвиває 130 км/год і здатний проїхати до 418 км без підзарядки.

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