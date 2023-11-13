Який вигляд має найбільший музей Toyota Land Cruiser у світі (відео)
У музеї зібрані позашляховики та пікапи Toyota Land Cruiser різних поколінь. Кожен автомобіль у колекції має свою цікаву історію.
У Юті розташований масштабний музей, присвячений позашляховику Toyota Land Cruiser. У ньому зберігається понад 100 автомобілів, включно з класичними моделями. Відео опублікували на YouTube-каналі Larry Chen.
Спочатку в будівлі Музею спадщини Land Cruiser зберігалися трактори та вилочні навантажувачі. Через роки засновник закладу Грег Міллер вирішив присвятити його японському позашляховику.
Одним із найцікавіших експонатів є Toyota Land Cruiser FJ25 1958 року випуску. Це перший екземпляр моделі, який було продано в США. Його купив шкільний учитель прямо в порту.
Також у музеї можна знайти позашляховик, який використовувався для зйомки телерепортажів або пікап Toyota Land Cruiser HJ47 для швидкої допомоги. Крім цього є і позашляховик, який використовували в спецназі.
Іншими цікавими експонатами є позашляховики GRJ76 і GRJ79, присвячене 30-річному ювілею моделі, а також Toyota Bandeirante з двигуном Mercedes-Benz. У музеї можна знайти та військовий Mega Cruiser, який називають "японським Humvee".
Багато з цих автомобілів мають свою історію. Наприклад, Toyota Land Cruiser FJ40, що згорів під час пожежі в Каліфорнії у 2018 році. Власник позашляховика намагався врятувати його, але всі спроби виявилися марними.
Грег Міллер зізнався, що планує розширити свій музей. Найближчим часом він збирається купити новий Toyota Land Cruiser 300, який недоступний у США.
Раніше Фокус розповів, що на виставці SEMA 2023 у Лас-Вегасі представили незвичайний позашляховик Toyota Land Cruiser FJ Bruiser.