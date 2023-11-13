Названо найкращі вживані автомобілі, які можна купити у 2023 році (фото)

Експерти виділили 9 автомобілів з пробігом, на які варто звернути увагу. Ці моделі мають безліч плюсів і рекомендуються до покупки.

Британські експерти назвали найкращі автомобілі з пробігом у кожному сегменті. Ці моделі багато в чому перевершують своїх конкурентів. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

На вторинному ринку доступно безліч автомобілів, але далеко не всі з них відповідають усім вимогам сучасного водія. Експерти вирішили спростити підбір уживаних авто, виділивши найкращу модель для кожної категорії.

До рейтингу увійшли 9 автомобілів з пробігом, на які варто звернути увагу. Експерти виділили їхні головні переваги.

Найкращі вживані автомобілі, які можна купити у 2023 році:

Найкращий уживаний хетчбек — Honda Jazz

Honda Jazz практичніший за більшість хетчбеків Фото: Honda

Роки випуску: 2020 — наш час

Попри компактні габарити, Honda Jazz має дуже просторий і практичний інтер'єр. Також це економна модель із низькою витратою пального. Ще однією перевагою хетчбека є низькі експлуатаційні витрати.

Найкращий вживаний автомобіль бізнес-класу — BMW 3 Series

BMW 3 Series вирізняється приємною керованістю Фото: BMW

Роки випуску: 2019 — наш час

BMW 3 Series об'єднує в собі спортивність і преміальність. Седан вирізняється приємною керованістю та стильним дизайном. Також на вибір доступна велика кількість комплектацій.

Найкращий уживаний універсал — Volkswagen Passat Estate

Volkswagen Passat Estate пропонує великий багажник і практичний інтер'єр Фото: Volkswagen

Роки випуску: 2015 — наш час

Volkswagen Passat Estate відповідає всім вимогам сучасного універсала — великий багажник, практичний інтер'єр і комфортна підвіска. Крім цього модель має непогану динаміку розгону, а також низьку витрату палива.

Найкращий уживаний кросовер — Ford Puma

Ford Puma управляється краще за інші кросовери Фото: Ford

Роки випуску: 2019 — наш час

Ford Puma пропонує низьку витрату пального та практичний інтер'єр. Також цей кросовер відрізняється приємною керованістю і стильним дизайном. Ще однією перевагою моделі є великий асортимент силових установок.

Найкращий уживаний 7-місний автомобіль — Peugeot 5008

Peugeot 5008 є універсальним автомобілем Фото: Peugeot

Роки випуску: 2017 — наш час

Peugeot 5008 має приємну керованість, стильний дизайн і практичний інтер'єр. Це відмінний сімейний автомобіль, який впорається з багатьма завданнями.

Найкращий уживаний електромобіль — Tesla Model 3

Tesla Model 3 має просторий інтер'єр і приємну керованість Фото: Tesla

Роки випуску: 2019 — наш час

Tesla Model 3 є одним із найпопулярніших електромобілів у світі. Модель пропонує просторий інтер'єр, приємну керованість і великий запас ходу. Також електрокар швидший за багатьох конкурентів із ДВЗ.

Найкращий уживаний гібридний автомобіль — BMW 330e

BMW 330e пропонує низьку витрату палива Фото: BMW

Роки випуску: 2019 — наш час

BMW 3 Series є чудовим автомобілем, але 330e додає до всіх переваг моделі дуже низьку витрату палива. Цей седан також можна підзарядити на зарядній станції. Ще одним плюсом авто є просторий інтер'єр.

Найкращий вживаний спорткар — Audi TT

Audi TT має відточену керованість Фото: Audi

Роки випуску: 2014 — 2023

Audi TT є одним із найкращих спорткарів, які можна купити на вторинному ринку. Це стильний автомобіль з відточеною керованістю і потужним двигуном. Модель доступна з переднім або повним приводом на вибір.

Найкращий вживаний автомобіль року — BMW 3 Series

BMW 3 Series визнали найкращим уживаним автомобілем Фото: BMW

Роки випуску: 2019 — наш час

BMW 3 Series посів одразу три позиції в цьому рейтингу. Ця модель відповідає багатьом вимогам водіїв, а також багато в чому перевершує конкурентів. Експерти настійно рекомендують до покупки цей автомобіль.

Раніше Фокус писав, що американські експерти назвали найкращі гібридні кросовери 2023 року.