Позашляховик Toyota Land Cruiser отримає водневу версію (фото)

Воднева силова установка видає потужність 163 сили та значно екологічніша за традиційний ДВЗ. На водневому паливі в майбутньому можуть працювати багато автомобілів бренду.

Toyota розробляє водневу силову установку для фургона HiAce і позашляховика Land Cruiser. Вона має дуже низький рівень шкідливих викидів. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Toyota Australia показала прототип фургона HiAce, який працює на стиснутому газоподібному водні. Він менш потужний, ніж бензинова версія моделі, але набагато екологічніший.

Toyota Hydrogen HiAce почнуть випробовувати на дорогах уже з листопада Фото: Toyota

Концепт-кар оснащений 3,5-літровим турбованим двигуном V6 потужністю 163 к.с. і 354 Нм. Він працює в парі з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Стиснений водень зберігається в трьох водневих баках, аналогічних тим, які використовуються в Toyota Mirai FCEV другого покоління. Їхня загальна місткість становить 141 літр, що забезпечує запас ходу до 200 км. Зараз у Toyota зосереджені на його збільшенні.

Ця технологія розглядається і для більших автомобілів, включно з позашляховиком Toyota Land Cruiser. Цю інформацію підтвердив президент водневих проєктів бренду Міцумаса Ямагата.

Така силова установка дасть змогу продовжити випуск позашляховика навіть після посилення екологічних норм. При цьому автомобіль збереже свої позашляхові якості.

Зараз ця силова установка перебуває на етапі тестування. Перші випробування Toyota Hydrogen HiAce в реальних умовах проведуть уже наприкінці листопада.

Раніше Фокус повідомляв, що седан Toyota Camry наступного покоління показали на першому знімку