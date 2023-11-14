Єдиний у своєму роді: показали унікальний спорткар Mercedes 60-х (фото)

Mercedes-Benz 300SEL 6.3 Coupé Pininfarina розроблено на замовлення голландського бізнесмена. Модель оснащена 250-сильним двигуном і має розкішний інтер'єр.

У США помітили унікальне купе Mercedes-Benz 300SEL 6.3 Coupé Pininfarina. Цей автомобіль був створений в єдиному екземплярі та має цікаву історію. Про це повідомили на сайті Motor1.

Спорткар заснований на седані Mercedes-Benz W109, який випускали з 1965 до 1972 року. Ця модель є попередником знаменитого Mercedes-Benz S-Class.

Цей автомобіль був виготовлений на замовлення голландського бізнесмена, який хотів отримати дводверний Mercedes-Benz на основі флагманської моделі. Проте німецький автовиробник відмовився від цієї ідеї, заявивши, що на розробку доведеться витратити занадто багато грошей і ресурсів.

У 1968 році підприємець купив собі новий седан із довгою колісною базою. Після цього він доручив італійському виробнику кузовів Pininfarina внести всі зміни в авто. Вартість доопрацювань склала близько 5000 євро.

Ззаду встановлено вузькі ліхтарі Фото: bonhams.com

Крім оригінального кузова, бізнесмен попросив Pininfarina внести ще кілька змін. Серед них високе водійське сидіння "як у Rolls-Royce" і поліпшена шумоізоляція.

У Pininfarina змінили інтер'єр авто Фото: bonhams.com

У 1969 році унікальне купе було представлено публіці на Женевському автосалоні. Цей дизайн ліг в основу Rolls-Royce Camargue, який дебютував шість років по тому.

Mercedes-Benz 300SEL 6.3 Coupé Pininfarina оснащений 6,3-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 250 к.с. і 500 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 4-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Власник отримав свій автомобіль тільки 10 лютого 1971 року. Через кілька десятків років бізнесмен все ж розпрощався з унікальним купе. Востаннє авто було продано на аукціоні в серпні 2023 року в США за 350 000 доларів.

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