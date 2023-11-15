Японський Hummer: найбільший позашляховик Toyota виставили на продаж (фото)

Toyota Mega Cruiser є великим позашляховиком з повним приводом і рамною конструкцією. Автомобіль оснащений 155-сильним турбодизелем і має відмінний стан.

У США на аукціоні Cars & Bids виставили позашляховик Toyota Mega Cruiser 1996 року випуску. Цей автомобіль був розроблений для потреб японської армії. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Toyota Mega Cruiser випускався з 1995 до 2002 року. У 2020 році позашляховик дозволили імпортувати в США.

Toyota Mega Cruiser продавався виключно на внутрішньому ринку Японії. Для приватних осіб було виготовлено близько 150 позашляховиків.

Габарити Toyota Mega Cruiser:

довжина — 5090 мм;

ширина — 2169 мм;

висота — 2075 мм;

колісна база — 3396 мм;

кліренс — 420 мм.

Виставлений на продаж позашляховик пофарбований у білий колір і має 17-дюймові алюмінієві колісні диски. Цей екземпляр спочатку був зеленого кольору, але колишній власник вирішив перефарбувати його.

На позашляховик встановили нові колісні диски Фото: Cars and Bids

В інтер'єрі розміщені шість сидінь з оздобленням із тканини, радіоприймач Carrozzeria, електросклопідйомники та кондиціонер. Пробіг авто становить 168 700 кілометрів.

Інтер'єр розрахований на шість посадкових місць Фото: Cars and Bids

Toyota Mega Cruiser оснащений 4,1-літровим турбодизелем потужністю 155 к.с. і 282 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 4-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Торги за позашляховик закінчуються вже 15 листопада. Наразі максимальна ставка за лот становить 75 000 доларів.

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