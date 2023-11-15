Бюджетний ексклюзив: у Києві помітили рідкісний кабріолет Nissan (фото)

Nissan Micra С+С — рідкісний купе-кабріолет із незвичайним дизайном. Компактна чотиримісна модель оснащена 1,4-літровим двигуном.

У Києві сфотографували Nissan Micra 2006 року в кузові купе-кабріолет. Оригінальна модель є рідкістю, в Україні, адже у нас вона ніколи не продавалася офіційно. Знімки авто з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Авто випускали з 2005 по 2009 роки Фото: Topcars UA

Nissan Micra С+С — порівняно маловідома модель, адже не всі знають, що у бюджетного авто В-класу була версія в кузові кабріолет. Її випускали з 2005 по 2009 рік невеликими тиражами.

Жорсткий складний дах з електроприводом для Nissan Micra С+С розробила і виробляла компанія Karmann. У купе-кабріолета оригінальний силует із вигнутим дахом і кришка багажника. Дивно, але у компактного авто залишився другий ряд сидінь, хоча він розрахований хіба що на дітей.

Металевий складний дах оснащений електроприводом Фото: Topcars UA

Конкретно цей купе-кабріолет Nissan Micra 2006 року оснащено 1,4-літровим бензиновим двигуном потужністю 90 к. с. Також пропонували 1,6-літровий 110-сильний мотор і 1,5-літровий турбодизель на 86 к. с. Кабріолет був доступний з 5-ступінчастою механічною або 4-ступінчастою автоматичною КПП.

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