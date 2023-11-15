Найкомпактніший спорткар BMW повністю розсекретили до прем'єри (фото)

Новий BMW M135i отримає безліч поліпшень порівняно з поточною моделлю. Заряджений хетчбек стане ще потужнішим і швидшим завдяки вдосконаленому двигуну.

Новий хетчбек BMW 1 Series отримає заряджену версію M135i. Новинка отримає агресивний кузовний обвіс і потужний двигун. Про це розповіли на сайті BMW Blog.

BMW M135i вже кілька разів помічали під час тестів на дорогах. Прототип прикритий камуфляжем, але всі ключові зміни можна розгледіти.

Спереду встановлять оновлені фари та збільшену решітку радіатора. На бампері розмістять кілька повітрозабірників.

Заряджена версія відрізнятиметься агресивнішим кузовним обвісом Фото: AutoExpress

Ззаду з'являться чотири вихлопні патрубки та масивний дифузор. Також буде оновлена задня оптика.

Ззаду встановлять чотири вихлопні патрубки Фото: BMW Blog

В інтер'єрі також очікується кілька змін. Зокрема, хетчбек отримає збільшений дисплей інформаційно-розважальної системи під управлінням iDrive 9.

Хетчбек отримає оновлений інтер'єр Фото: AutoExpress

Новий BMW M135i оснастять 2,0-літровим турбованим двигуном потужністю близько 320 к.с. і 400 Нм крутного моменту. Він працюватиме в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займатиме близько 4,5 секунди. Максимальна швидкість становитиме 250 км/год.

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