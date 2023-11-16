Свіжий дизайн і електромотор: Opel оновив свій популярний мікроавтобус (фото)

Оновлені Opel Vivaro і Vivaro Electric отримали безліч поліпшень порівняно з поточними моделями. Мікроавтобус можна замовити у двох комплектаціях — Prime і Pro.

Лінійку оновлених фургонів Opel поповнять Vivaro і його електрична версія Vivaro Electric. Новинка отримала змінений дизайн і розширений список оснащення. Про це розповіли на сайті Stellantis.

Оновлений Opel Vivaro відрізняється від поточної моделі новою решіткою радіатора Vizor з компактними світлодіодними фарами. Крім цього фургон отримав змінений бампер.

Задня частина моделі залишилася майже без змін. Ліхтарі стали трохи ефективнішими, а бампер має інший дизайн.

Мікроавтобус доступний у двох варіантах довжини кузова (4980 або 5330 мм). На вибір запропоновані 5-місна версія DoubleCab, фургон або шасі з кабіною для індивідуального переобладнання. Об'єм багажника становить до 6600 літрів.

Opel Vivaro доступний з кількома варіантами кузова Фото: Opel

В інтер'єрі встановлено комбінацію з 10-дюймових дисплеїв, один з яких є панеллю приладів. До списку оснащення входить кілька місць для зберігання речей, бездротова зарядка, а також підтримка Apple CarPlay та Android Auto.

В інтер'єрі встановлено два 10-дюймові дисплеї Фото: Opel

Новинку можна замовити у двох комплектаціях — Prime і Pro. Топова версія має дві камери зовні та цифрове дзеркало заднього виду.

Новий Opel Vivaro пропонується з 1,5- і 2,0-літровими турбодизелями потужністю 120 і 177 к.с. відповідно. Електрична модифікація оснащена електромотором потужністю 136 к.с. Запас ходу становить до 350 км на одному заряді.

Ціни на оновлений фургон стануть відомі пізніше. Новинка надійде в продаж у Європі вже наприкінці 2023 року.

Раніше Фокус писав, що в Європі презентували новий мікроавтобус Peugeot Traveller.