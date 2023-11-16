Mercedes представив надшвидкі зарядні станції для електромобілів (фото)

Станції Power Link 2.0 здатні заряджати електромобілі набагато швидше за конкурентів. Також клієнти зможуть скористатися різними зручностями під час очікування.

У США з'явилася перша надшвидка і комфортна зарядна станція для електромобілів від Mercedes-Benz. Вона дасть змогу поповнити запас акумуляторної батареї менш ніж за пів години. Про це розповіли на сайті Car and Driver.

Зарядні станції нового покоління розроблені спільно з компанією ChargePoint. Їхня пікова потужність сягає 500 кВт, з якою не може впоратися жоден сучасний електромобіль.

Усі станції Power Link 2.0 доповнять навіси, камери відеоспостереження, ванні кімнати та персонал для забезпечення безпеки клієнтів. До 2030 року Mercedes-Benz планує відкрити 10 000 таких станцій по всьому світу.

Поруч із зарядними станціями знаходитимуться зручності Фото: ChargePoint

Велика потужність зарядних станцій дасть змогу істотно скоротити час зарядки акумуляторних батарей. При цьому вони можуть обслуговувати одночасно по два електромобілі.

Ще одним нововведенням стала підтримка інтелектуального управління зарядкою. Завдяки цьому електрокари зможуть поповнювати запас батарей на максимально допустимій потужності.

За словами ChargePoint, електромобілі нових поколінь зможуть заряджати акумуляторні батареї від станцій Power Link 2.0 з 10% до 80% приблизно за 15 хвилин. Такі моделі можуть з'явитися вже у 2025 році.

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