За вищим розрядом: Rolls-Royce перетворили на розкішний катафалк (фото)
Катафалк Rolls-Royce Ghost зберіг розкішний інтер'єр, оздоблений шкірою і деревом. Під капотом встановлено 570-сильний V12 із турбонаддувом.
У Rolls-Royce Ghost з'явилася нестандартна версія. Розкішний седан перетворили на катафалк. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Нестандартний тюнінг Rolls-Royce Ghost виконало італійське ательє Biemme Special Cars, яке, серед іншого, спеціалізується і на катафалках. Проект назвали Ghoster.
Rolls-Royce Ghost подовжений і перетворений на універсал — ззаду з'явилася висока секція з великою площею скління. Rolls-Royce також виділяється двоколірним чорно-бронзовим забарвленням.
Катафалк Rolls-Royce зберіг повноцінний п'ятимісний салон з електроприводами сидінь і клімат-контролем. В оздобленні відсіку для труни використані дороге дерево і полірований алюміній.
Майданчик для труни висувається за допомогою електроприводу. Крім того, з'явилися потужне світлодіодне підсвічування та акустична система на 1300 Вт. Також посилено шумоізоляцію салону.
Під капотом встановлено 6,6-літровий турбований V12 потужністю 570 к. с. У парі з ним працює 8-ступінчаста автоматична КПП.
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