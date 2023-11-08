700 сил і широкий кузов: Rolls-Royce Cullinan отримав нову спортивну версію (фото)

Rolls-Royce Cullinan Black Badge від Novitec отримав безліч візуальних поліпшень і більш потужний двигун. Кожен екземпляр виготовляється з урахуванням усіх побажань клієнтів.

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Німецьке тюнінг-ательє Novitec допрацювало кросовер Rolls-Royce Cullinan Black Badge. Розкішна модель отримала новий кузовний обвіс і надбавку до потужності. Про це розповіли на сайті компанії.

Після доопрацювань Rolls-Royce Cullinan став ширшим на 120 мм завдяки новим колісним аркам. Вони вміщують комплект 24-дюймових легкосплавних колісних дисків, розроблених спільно з Vossen.

Спереду встановлено змінений бампер із додатковими денними ходовими вогнями. Решітка радіатора пофарбована в контрастний чорний колір.

Ззаду з'явився спойлер і новий бампер. Також кросовер отримав карбоновий дифузор і подвійні вихлопні патрубки.

Ззаду встановлено дифузор Фото: Rolls-Royce

Ще однією зміною стала модернізована підвіска. Кросовер став на 40 мм нижчим за стандартну модель.

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Інтер'єр залишився без змін. Усередині присутнє оздоблення з дуже дорогих матеріалів, включно з преміальною шкірою і деревом.

В інтер'єрі присутнє розкішне оздоблення Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Cullinan Black Badge від Novitec оснащений 6,75-літровим турбованим двигуном V12 потужністю 700 к.с. і 1060 Нм крутильного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,6 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що в США з'явився дуже дивний Rolls-Royce Cullinan у кузові пікап-кабріолет.