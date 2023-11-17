У Китаї надійшов у продаж розкішний сімейний електромобіль із запасом ходу 702 км (фото)
Xpeng X9 отримав розкішний інтер'єр і багате оснащення. Топова версія електричного мінівена здатна проїхати оснащена 503-сильною установкою.
Електричний мінівен Xpeng X9 став доступний для попереднього замовлення в Китаї. Новинка отримала стильний дизайн, багате оснащення і великий запас ходу. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.
Спереду Xpeng X9 розташована роздільна оптика. На бампері є кілька повітрозабірників.
Також мінівен отримав динамічний силует з великими кутами нахилу лобового і заднього скіла. Ззаду встановлено вузькі ліхтарі, які об'єднані в один блок.
Xpeng X9 заснований на платформі SEPA2.0. Вона підтримує управління задньою віссю коліс, завдяки чому радіус розвороту помітно знижується.
Габарити Xpeng X9:
- довжина — 5293 мм;
- ширина — 1988 мм;
- висота — 1785 мм;
- колісна база — 3160 мм.
В інтер'єрі розміщено сім сидінь. Для пасажирів другого ряду доступні підлокітники та складні столики. Ззаду є два підстаканники та незалежна зона клімат-контролю.
Базовий Xpeng X9 оснащений 320-сильним електромотором, а дорожчі комплектації поставляються з двома електромоторами потужністю 503 к.с. Вони живляться від акумуляторних батарей місткістю 84,5 або 101,5 кВт⋅год. Запас ходу становить 610, 640 або 702 км на одному заряді залежно від версії.
Мінівен доступний для замовлення в Китаї за ціною від 388 000 юанів (54 000 доларів). За заставу у 2000 юанів (280 доларів) клієнти отримають знижку і довічну гарантію на авто.
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