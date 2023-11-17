Перший автомобіль з Марокко виявився дешевим аналогом Suzuki Jimny (фото)
Neo Asi — невеликий 3,9-метровий позашляховик із класичним дизайном. Бюджетну модель оснащують бензиновими двигунами від Peugeot.
У Марокко презентували перший автомобіль власної розробки Neo Asi. Компактний позашляховик надходить у продаж за ціною від 15 тис. євро. Про це повідомляє сайт Motor.es.
Neo Asi — компактний чотиримісний позашляховик із класичним незграбним дизайном. У нього високий капот, знімний дах ззаду і розширені крила. Великі фари поєднуються з тоненькою решіткою радіатора і масивним бампером. За розмірами авто трохи більше за Suzuki Jimny.
Розміри Neo Asi:
- довжина — 3900 мм;
- ширина — 1720 мм;
- висота — 1655 мм;
- колісна база — 2557 мм;
- маса — 1172 кг.
Салон Neo Asi не показали, але відомо, що позашляховик отримав кондиціонер, центральний замок і мультимедійну систему з Bluetooth. Об'єм багажника становить 637-1365 л.
Низку компонентів для авто постачає концерн Stellantis. Серед них — і бензинові двигуни об'ємом 1,2 л (82 к. с.) та 1,6 л (115 к. с.), знайомі за Peugeot 301. Максимальна швидкість становить 160 і 190 км/год відповідно. В обох версіях середня витрата пального становить 4,8 л/100 км.
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