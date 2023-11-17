Ціна 7800$ і автоматична КПП: представлено найдешевший кросовер Nissan (фото)

Nissan Magnite є найдешевшим кросовером в Індії з автоматичною коробкою передач. Новинка пропонується з двома двигунами на вибір і великою кількістю опцій.

В Індії надійшов у продаж новий доступний кросовер Nissan Magnite. Новинка отримала економний двигун і доступна з автоматичною коробкою передач. Про це розповіли на сайті CarDekho.

Nissan Magnite отримав дизайн у новому фірмовому стилі бренду. Спереду розташовані вузькі фари та L-подібні денні ходові вогні. По центру встановлено масивну решітку радіатора.

Ззаду розміщені компактні ліхтарі. На бампері є пластиковий захист.

Ззаду розташовані компактні ліхтарі Фото: Nissan

В інтер'єрі встановлено 8-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та цифрову панель приладів. На вибір доступно кілька варіантів внутрішнього оздоблення.

В інтер'єрі встановлено два дисплеї Фото: Nissan

До списку оснащення входять підтримка Android Auto та Apple CarPlay, автоматичний клімат-контроль, дві подушки безпеки, система допомоги під час руху на підйомі та камери кругового огляду.

Nissan Magnite оснащений 1,0-літровим атмосферним бензиновим двигуном потужністю 72 к.с. і 96 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 5-ступінчастою механічною або автоматичною КПП.

Також за доплату доступний і 1,0-літровий турбований бензиновий двигун потужністю 100 к.с. і 160 Нм крутного моменту. Його можна замовити тільки з 5-ступінчастою "механікою".

Nissan Magnite пропонується в п'яти комплектаціях. Версія ХЕ обійдеться в 7800 доларів, а за топову модифікацію XV Premium доведеться заплатити 10 690 доларів.

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