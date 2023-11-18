У Києві помітили надшвидкісний 800-сильний кросовер Mercedes (фото)

Brabus GLE B40S-800 Widestar — серйозно доопрацьований Mercedes GLE Coupe. Він здатний розігнатися до сотні за 3,4 с і є одним із найпотужніших і найшвидших кросоверів у світі.

У Києві сфотографували рідкісний Mercedes GLE Brabus 2021 року. Це один із найпотужніших і найшвидших кросоверів у світі. Знімки кросовера з'явилися на сторінці Benz of Ukraine в Instagram.

Кросовер отримав карбонові обвіс і спойлер

Проект Brabus GLE B40S-800 Widestar (саме так назвали авто) — це тюнінг Mercedes GLE Coupe. Якщо точніше, то за основу взяли топовий заряджений варіант Mercedes-AMG GL63 S, потужністю 612 к. с.

Віддачу 4,0-літрового V8 твін-турбо збільшили до 800 к. с. і 1000 Н∙м. Кросовер Mercedes Brabus здатний розігнатися до 100 км/год за 3,4 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці у 280 км/год.

Крім того, встановлено гучніший спортивний вихлоп. Пневмопідвіску кросовера також можуть доопрацювати.

Під капотом встановлено 800-сильний V8

Відрізнити Brabus GLE B40S-800 Widestar від стандартного Mercedes GLE можна за зміненою решіткою радіатора, карбоновим обважуванням і заднім спойлером, а також 21-дюймовими дисками. На додачу, за окрему плату доступний алюмінієвий і карбоновий декор для інтер'єру.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві також з'явився 850-сильний універсал Mercedes Brabus.

Також ми писали, що в столиці помітили 580-сильний заряджений Mercedes S-Class 90-х.