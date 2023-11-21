Мотор від Toyota RAV4 і витрата 5,5 л на 100 км: Mazda показала недорогий кросовер (фото)

Економічний гібрид Mazda CX-50 оснащений силовою установкою від Toyota RAV4. Повнопривідний кросовер на 222 к. с. витрачає в середньому лише 5,5 л на 100 км.

Кросовер Mazda CX-50 отримав нову гібридну модифікацію. Її презентували на автосалоні в Гуанчжоу і незабаром вона надійде в продаж за ціною від 27 до 33 тис. доларів. Про це повідомляє сайт Autohome.

Кросовер отримав силову установку від Toyota RAV4 і Camry Фото: autohome.com.cn

Як не дивно, нова Mazda CX-50 Hybrid отримала силову установку від Toyota RAV4 і Camry. Співпраця двох японських автогігантів активізувалася останнім часом. Наприклад, нова Mazda 2 побудована на базі Toyota Yaris.

Як і RAV4, гібрид Mazda CX-50 у передньопривідному виконанні оснащений 2,5-літровою бензиновою четвіркою на 178 к. с. і 120-сильним електромотором. У версії з повним приводом e-Four встановлено ще один 54-сильний електромотор на задній осі.

Гібрид запропонований у чотирьох варіантах оснащеннях Фото: autohome.com.cn

Сумарна віддача становить 218 сил з переднім приводом і 222 к. с. — з повним. Витрата палива CX-50 становить 5,1-5,5 л на 100 км. На відміну від Toyota, кросовер Mazda оснащений не варіатором, а 6-ступінчастою автоматичною КПП.

Кросовер запропонований у чотирьох варіантах оснащення. Топовий варіант отримав шкіряний салон, електропакет, камери кругового огляду і панорамний дах.

До слова, нещодавно на українському ринку з'явився флагманський кросовер Mazda CX-90 з трьома рядами сидінь і 345-сильною турбошісткою.

Також Фокус розповідав, що на автошоу в Гуанчжоу показали базову версію Toyota Camry за $25 000.