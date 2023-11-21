Рідкісний гоночний болід Mercedes пішов з молотка за ціною літака (фото)

Болід Mercedes-AMG Petronas W04 використовувався Льюїсом Гамільтоном у чемпіонаті "Формули-1" 2013 року. На ньому британський гонщик виграв Гран-прі Угорщини.

У Лас-Вегасі на аукціоні RM Sotheby's продали гоночний Mercedes-AMG Petronas W04 2013 року. За авто Льюїса Гамільтона віддали 18,8 млн доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Ця сума — рекорд для сучасних болідів "Формули-1". Наприклад, чемпіонський Ferrari Міхаеля Шумахера пішов із молотка за $14,8 мільйона. Найдорожчим же є вінтажний Mercedes W196 1954 року, на якому перемагав Хуан-Мануель Фанхіо — його продали за $29,6 мільйона.

Болід оснащений 2,4-літровим 750-сильним V8 і гібридною установкою Фото: RM Sotheby's

Примітно, що цей болід Mercedes W04 не настільки прославлений — він виграв лише один Гран-прі Угорщини 2013 року. У тому сезоні Льюїс Гамільтон став лише четвертим.

Настільки висока ціна зумовлена не гоночними успіхами Mercedes W04, а його рідкістю. Річ у тім, що купити "Срібні стріли" практично неможливо: більшість болідів зберігаються на складах Mercedes, ще кілька авто належать Льюїсу Гамільтону і директору гоночної команди Тото Вольфу.

Болід оцінили в $18,8 мільйона Фото: RM Sotheby's

Mercedes W04 — останній болід німецької марки з атмосферним двигуном. Його 2,4-літровий V8 розвиває 750 к. с., ще 80 сил додає гібридна установка з системою гальмівної рекуперації KERS. Спорткар вагою 642 кг здатний розігнатися до 100 км/год приблизно за 2 с, а його максимальна швидкість перевищує 350 км/год.

До речі, нещодавно також виставили на аукціон разючу колекцію автомобілів боксера Джорджа Формана.

Також Фокус розповідав про найдорожчий Ferrari, проданий за $51,7 мільйона.