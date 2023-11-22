Citroen, Peugeot і Opel запропонують недорогі комерційні фургони за 12 000 євро

Комерційні моделі Citroen, Peugeot і Opel можна буде перетворити на електромобілі. Такі фургони стануть доступнішою альтернативою новим вантажним електрокарам.

Концерн Stellantis планує дати друге життя старим фургонам із дизельними двигунами. Їх перероблятимуть на електромобілі. Про це керівник підрозділу комерційної техніки Stellantis Ксав'є Пежо заявив виданню Automotive News Europe.

Програма електрифікації комерційних авто стартує з 2024 року. Її мета — зробити фургони з нульовими викидами доступнішими для бізнесу. Переробкою авто займеться французька компанія Qinomic, що спеціалізується на подібному тюнінгу.

З урахуванням субсидії переробка обійдеться в 12 000 євро Фото: Peugeot

Спочатку на електромобілі перетворюватимуть фургони Citroen Jumpy, Opel Vivaro і Peugeot Expert. У разі успіху експерименту перелік моделей буде розширено.

Заявлено, що переробка фургона на електромобіль коштуватиме близько 20 000 євро. Втім, у Stellantis сподіваються, що 40% цієї суми компенсуватимуть державні субсидії, тобто власникам авто потрібно буде заплатити лише 12 000 євро. Нові електричні фургони набагато дорожчі.

Характеристики електричних Citroen Jumpy, Opel Vivaro і Peugeot Expert не розкривають. Ксав'є Пежо сказав, що їхній запас ходу буде "достатнім".

Для довідки: нові Peugeot Expert, Citroen Jumpy і Opel Vivaro випускають зі 136-сильним електромотором і комплектують батареями на 50 і 75 кВт∙год. Запас ходу становить 224 і 350 км, відповідно.

До слова, раніше на електромобілі почали переробляти класичні Ford Mustang 60-х років.

Також Фокус повідомляв, що в Україні з'явиться недорогий електромобіль Citroen.