Найдешевше авто зі США: 12-річний Jeep продали всього за три долари (фото)

Jeep Liberty не зазнав видимих пошкоджень, але на аукціоні його продали лише за 3 долари. Позашляховик розберуть на запчастини.

У США на аукціоні Copart продали Jeep Liberty 2011 року. Позашляховик без видимих пошкоджень змінив власника всього за 3 долари — це найдешевше авто зі США. Про це повідомляє Авто24, посилаючись на базу даних аукціонів США.

Як правило, на Copart продають авто після ДТП, проте цей Jeep Liberty не битий. На кузові навіть подряпин немає.

Позашляховик не зазнав зовнішніх пошкоджень Фото: Copart

З'ясувалося, що авто зі США проблемне, адже воно постраждало від повені. Цей "потопельник" навіть не заводиться і, найімовірніше, буде розібраний на запчастини.

Звісно, самі лише колісні диски Jeep Liberty коштують понад 3 долари. Настільки низька ціна зумовлена тим, що модель доволі рідкісна і запчастини до неї не мають попиту.

До того ж, авто-потопельник перебуває на Гавайських островах. В інші штати США перевезти його дорого, а ринок б/в авто на Гаваях не такий вже й великий.

Авто постраждало від повені Фото: Copart

Нагадаємо, що Jeep Liberty — американська версія моделі Cherokee четвертого покоління. Її випускали з 2008 по 2012 роки. Конкретно цей позашляховик оснащений 3,7-літровим бензиновим V6 потужністю 210 к. с. і 4-ступінчастою автоматичною КПП.

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