Культовий спорткар Audi зняли з виробництва якраз до ювілею (фото)

Спорткар Audi TT випускали з 1998 року і всього зібрали понад 660 тисяч купе і кабріолетів. Останнім часом попит на модель впав і її вирішили зняти з виробництва.

На підприємстві в угорському Дьєрі випустили останній Audi TT. Виробництво знаменитої спортивної моделі завершено в рік її 25-річчя. Про це повідомляють на сторінці Audi в Instagram.

Останнім стало купе Audi TTS у прощальній версії Final Edition. Воно вирізняється чорним декором на кузові та заднім спойлером, а салон оздоблений шкірою та алькантарою з контрастним червоним прострочуванням. Комплектацію розширили потужна акустика і камера заднього виду.

На останок випущена лімітована версія Audi TTS Final Edition Фото: Audi

Audi TTS Final Edition оснащений 2,0-літровим турбомотором потужністю 306 к. с., 7-ступінчастою КПП з двома зчепленнями S tronic і повним приводом.

Попит на Audi TT в останні роки різко впав, що змусило відмовитися від моделі. Не виключено, що компактне спортивне купе повернеться в лінійку Audi за кілька років, однак воно буде електричним.

Перший Audi TT 1998 року Фото: Audi

Audi TT презентували 1998 року і за чверть століття випустили 662 762 купе і кабріолетів. Найпопулярнішим стало перше покоління моделі — доступний спорткар справді став культовим. Загалом випустили три генерації моделі.

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