Море карбону і 850 сил: представлено дорогий італійський суперкар із мотором Mercedes (фото)

Pagani Huayra Imola Roadster оснащений 850-сильним турбованим V12 від Mercedes-AMG. Лімітований суперкар вартістю понад 5 мільйонів доларів здатний розвинути 350 км/год.

Pagani презентували новітній суперкар Utopia, але продовжують випускати його попередника Huayra. Новою версією моделі став Pagani Huayra Imola Roadster — перші її фото з'явилися на сайті італійського виробника.

Суперкар оснащений 850-сильним V12 від Mercedes-AMG Фото: Pagani

Основна відмінність Pagani Huayra Imola Roadster — доопрацьований 6,0-літровий V12 твін-турбо від Mercedes-AMG. Його віддачу підвищили до 850 к. с. і 1100 Нм. З 7-ступінчастою роботизованою КПП розгін до 100 км/год займає менше ніж 3 с, а максимальна швидкість становить 350 км/год.

Салон Pagani оздоблений шкірою та карбоном Фото: Pagani

Зміни в дизайні Pagani Huayra мають суто функціональний характер. У Imola Roadster розширені повітрозабірники для кращого охолодження двигуна. Крім того, суперкар отримав новий аеродинамічний пакет з обвісом, кілем і антикрилом, що забезпечує 600 кг притискної сили при 280 км/год.

У конструкції авто активно використані карбон і титан, тому його маса становить лише 1260 кг. Салон Pagani Imola Roadster виконаний у стилі стімпанк, а в оздобленні поєднуються шкіра і вуглеволокно.

Максимальна швидкість авто становить 350 км/год Фото: Pagani

Всього випустять тільки 8 Pagani Huayra Imola Roadster. Вартість авто не розголошують, але відомо, що купе Imola коштувало 5,4 млн доларів, а кабріолети Pagani завжди дорожчі.

До слова, нещодавно купе Pagani Huayra відтворили майстри з В'єтнаму на базі старої Toyota.

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