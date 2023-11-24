Стиль і передові технології: тест-драйв нового Peugeot 308
Новий Peugeot 308 — один із найоригінальніших представників сучасного С-класу. Фокус дізнався, чим хетчбек може зацікавити автомобілістів, яким не потрібен кросовер.
Хетчбеки С-класу довгий час були серед найпопулярніших моделей. Особливо високим попитом вони користувалися в ЄС, але й в Україні вони знаходили свого покупця. Нині ж на ринку домінують кросовери, однак це не означає, що від хетчбеків повністю відмовилися. На тест Фокусу було надано одного з найцікавіших та найоригінальніших представників цього сегменту — новий Peugeot 308. Модель представляє французький бренд у С-класі з 2007 року і тепер у виробництві вже третє її покоління.
Французький авангард — дизайн Peugeot 308
Новий Peugeot 308 став набагато виразнішим і цікавішим на вигляд і навіть у не найяскравішому темно-зеленому кольорі привертає загальну увагу на вулиці. У нього вельми довгий капот і рельєфні боковини.
Звісно ж, найяскравіше хетчбек виглядає в анфас. Величезна трапецієподібна решітка радіатора поєднується з розкосими фарами, доповненими фірмовими "іклами" ходових вогнів. Оптика світлодіодна у всіх Peugeot 308 2023, а в топовому варіанті GT — ще й матрична (з керуванням пучком світла). До того ж, у дорожчій версії графіка ліхтарів нагадує сліди від кігтів. Заднє скло прикрите спойлером. Важлива деталь: 308 став першою моделлю Peugeot з новим логотипом бренду.
Новий Peugeot 308 в Україні доступний тільки в кузові хетчбек, хоча в ЄС є й універсал. Він побудований на архітектурі ЕМР2, тобто є близьким родичем Opel Astra і DS 4. У цій трійці він найкомпактніший за розмірами.
Габарити Peugeot 308 2023:
- довжина — 4367 мм;
- ширина — 1852 мм;
- висота — 1441 мм;
- колісна база — 2675 мм.
Інноваційний і технологічний — салон Peugeot 308 — салон Peugeot 308
Інтер'єр Peugeot 308 вийшов не менш авангардним, ніж його дизайн. Він витриманий у фірмовій стилістиці i-Cockpit. По-перше, кермо дуже невелике і скошене зверху і знизу: воно виглядає незвично, але зручно лягає в руки і його легко швидко обертати.
По-друге, віртуальний щиток приладів розташований незвично високо — на рівні очей. Сам дисплей виглядає ефектно завдяки 3D-графіці: важлива інформація виводиться на передній план. Конфігурацію дисплея можна змінювати, а колір графіки змінюється, залежно від обраного режиму їзди.
Матеріали внутрішнього оздоблення кращі, ніж у спорідненого Opel Astra. Пластик переважно м'який, а в тестовому авто використано навіть шкіру Nappa.
Центральна панель 308 злегка повернута до водія, а більшу її частину займає великий 10,0-дюймовий тачскрін. Мультимедійна система вирізняється швидкістю роботи, а її меню зрозуміле і не потребує звикання. Передбачені й бездротові Apple CarPlay та Android Auto.
Ще одна "фішка" Peugeot 308 — програмовані сенсорні кнопки, яким можна призначати функції. Приміром, можна запрограмувати їм керування підігрівом сидінь або телефоном. Разом з тим, залишилися фізичні клавіші клімату та регулятор гучності, що справді зручно при користуванні на дотик.
Нижче з'явилася "двоповерхова" ніша з бездротовою зарядкою для смартфонів і роз'ємом USB-C. До слова, замість важеля КПП тут маленький джойстик, що звільняє більше місця для підстаканників. Також у Peugeot 308 глибокі та доволі місткі ящик для рукавичок і бокс у підлокітнику.
Внутрішній простір Peugeot 308
Діапазон регулювань рульової колонки і крісла водія достатній, тому зручне положення знаходжу швидко, а кермо не перекриває прилади. Посадка в Peugeot 308 досить низька.
Передні сидіння м'які та комфортабельні і з непоганою підтримкою спини. Підігрів передбачений у всіх Peugeot 308 в Україні, також обігрівається лобове скло.
Огляд вперед і на всі боки непоганий, а от оглядовість назад трохи обмежена через невелике скло. Втім, уже в базовій версії є камера заднього виду.
Перемістимося на другий ряд. Простір для ніг тут достатній, за мірками С-класу, а ось запас над головою не найбільший. Мені при зрості 176 см місця вистачає, а ось пасажири зростом понад 185 см можуть бути обмежені. Двом пасажирам ззаду, звісно, зручніше, адже трьом уже буде затісно.
У задніх пасажирів є підлокітник з підстаканниками, окремі вентиляційні дефлектори і порти USB-C. А ось роз'ємів USB-A всередині немає.
Багажник Peugeot 308 середніх розмірів — 384 л. Зі складеними задніми кріслами виходить 1302-літровий відсік, проте підлога в ньому не буде рівною. Вантажна висота у 308 невелика, а от от отвір дверцят багажника міг би бути й ширшим.
У тестовому авто немає запасного колеса, адже його місце під підлогою займає сабвуфер опціонної акустики Focal. Утім, у більшості 308 "запаска" все ж таки є.
Багата "база" — комплектація Peugeot 308
Новий Peugeot 308 в Україні запропонований у доволі багато оснащених версіях. Безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камера, парктронік, датчики світла і дощу — все це є вже в базовій версії Allure.
Топовий варіант GT додає навігацію, підігрів керма і контроль "сліпих" зон. У всіх Peugeot 308 передбачено набір систем безпеки — адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання в смузі, розпізнавання знаків і контроль втоми водія.
Велика тяга, мала витрата — двигун Peugeot 308
Новий Peugeot 308 в Україні доступний тільки з 1,5-літровим турбодизелем BlueHDi, хоча в ЄС також є бензинові, гібридні та електричні версії. Хетчбеку С-класу цілком вистачає його 130 сил, тим паче, що у нього пристойний крутильний момент у 300 Н∙м, доступний вже з 1750 об/хв.
Загалом, на брак тяги на малих і середніх обертах скаржитися не доведеться. У мотора спокійний характер, він працює без вібрацій, а гучним стає тільки якщо його розкручувати. Плавно перемикаються передачі і в автоматичній 8-ступінчастій КПП.
Динаміки 308 вистачає для міста або обгону на трасі, хоча, звісно, це не спорткар. Розгін до 100 км/год займає 12 с, а максимальна швидкість становить 202 км/год.
Чим приваблює 1,5-літровий турбодизель, так це економічністю. Паспортна витрата пального становить 4,5 л/100 км у міському циклі і 3,8 л/100 км — у заміському. У нас вийшло 5,8 л/100 км за переважно міської їзди і близько 7 л/100 км — у заторах. Сприяє економії палива і система глушіння мотора під час зупинок, яка добре налаштована і працює без поштовхів.
Комфорт у пріоритеті
Підвіска Peugeot 308 налаштована на комфортабельну їзду і м'яко і тихо поглинає більшість вибоїн. На додачу, у 16-дюймових шин доволі високий профіль (розмір 205/60 R16), що дає змогу непогано впоратися навіть із доволі глибокими ямами.
Як не дивно, але при цьому новий Peugeot 308 не надто крениться в поворотах. Він доволі приємний в управлінні і слухняно маневрує. Кермо хетчбека легке, що добре під час паркування, але йому не вистачає інформативності.
У Peugeot 308 непогана, за мірками С-класу, шумоізоляція салону. Під час їзди трасою на 100-110 км/год аеродинамічні шуми практично не турбують, та й шини майже не чути.
Ціна Peugeot 308 в Україні
Новий Peugeot 308 в Україні коштує від 1 047 210 гривень за версію Allure. Варіант GT обійдеться в 1 146 327 гривень. З урахуванням комплектації це далеко не найвища ціна в С-класі. Звичайно, в цьому сегменті є хетчбеки дешевші, але деякі моделі набагато дорожчі.
Вердикт Фокуса
Новий Peugeot 308 — один із найавангардніших представників С-класу. Він поєднує оригінальний дизайн, інноваційний салон, комфортабельну підвіску та економічний дизель. Утім, хотілося б ширшої палітри версій, адже в Європі є і універсал, і бензинові версії, і навіть гібриди з електромобілями, які можна підзарядити.
Плюси Peugeot 308 2023:
- багате базове оснащення;
- економічний турбодизель;
- комфортабельна підвіска.
Мінуси Peugeot 308 2023:
- не вистачає роз'ємів USB-A в салоні;
- хотілося б ширшу палітру версій моделі.
Технічні характеристики Peugeot 308 2023
|Тип двигателя
|дизельный с турбонаддувом
|Количество и расположение цилиндров
|R4
|Объем двигателя
|1499
|Мощность двигателя, л. с./об/мин.
|130/3750
|Крутящий момент, Нм/об/мин.
|300/1750
|Коробка передач
|8-ст. автоматическая
|Привод
|передний
|Расход топлива, город-трасса
|4,5-3,8 л/100 км
|Макс. скорость, км/ч
|202
|Разгон 0–100 км/ч, с
|12
|Объем топливного бака, л
|53