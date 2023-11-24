Стиль і передові технології: тест-драйв нового Peugeot 308

Новий Peugeot 308 — один із найоригінальніших представників сучасного С-класу. Фокус дізнався, чим хетчбек може зацікавити автомобілістів, яким не потрібен кросовер.

Хетчбеки С-класу довгий час були серед найпопулярніших моделей. Особливо високим попитом вони користувалися в ЄС, але й в Україні вони знаходили свого покупця. Нині ж на ринку домінують кросовери, однак це не означає, що від хетчбеків повністю відмовилися. На тест Фокусу було надано одного з найцікавіших та найоригінальніших представників цього сегменту — новий Peugeot 308. Модель представляє французький бренд у С-класі з 2007 року і тепер у виробництві вже третє її покоління.

У хетчбека довгий капот і рельєфні боковини Фото: Тарас Брязгунов

Французький авангард — дизайн Peugeot 308

Новий Peugeot 308 став набагато виразнішим і цікавішим на вигляд і навіть у не найяскравішому темно-зеленому кольорі привертає загальну увагу на вулиці. У нього вельми довгий капот і рельєфні боковини.

Звісно ж, найяскравіше хетчбек виглядає в анфас. Величезна трапецієподібна решітка радіатора поєднується з розкосими фарами, доповненими фірмовими "іклами" ходових вогнів. Оптика світлодіодна у всіх Peugeot 308 2023, а в топовому варіанті GT — ще й матрична (з керуванням пучком світла). До того ж, у дорожчій версії графіка ліхтарів нагадує сліди від кігтів. Заднє скло прикрите спойлером. Важлива деталь: 308 став першою моделлю Peugeot з новим логотипом бренду.

Заднє скло прикрите спойлером Фото: Тарас Брязгунов

Новий Peugeot 308 в Україні доступний тільки в кузові хетчбек, хоча в ЄС є й універсал. Він побудований на архітектурі ЕМР2, тобто є близьким родичем Opel Astra і DS 4. У цій трійці він найкомпактніший за розмірами.

Габарити Peugeot 308 2023:

довжина — 4367 мм;

ширина — 1852 мм;

висота — 1441 мм;

колісна база — 2675 мм.

Фари Peugeot 308 доповнені стильними "іклами" ходових вогнів Фото: Тарас Брязгунов Ліхтарі нагадують сліди від кігтів Фото: Тарас Брязгунов

Інноваційний і технологічний — салон Peugeot 308 — салон Peugeot 308

Інтер'єр Peugeot 308 вийшов не менш авангардним, ніж його дизайн. Він витриманий у фірмовій стилістиці i-Cockpit. По-перше, кермо дуже невелике і скошене зверху і знизу: воно виглядає незвично, але зручно лягає в руки і його легко швидко обертати.

По-друге, віртуальний щиток приладів розташований незвично високо — на рівні очей. Сам дисплей виглядає ефектно завдяки 3D-графіці: важлива інформація виводиться на передній план. Конфігурацію дисплея можна змінювати, а колір графіки змінюється, залежно від обраного режиму їзди.

Компонування i-Cockpit — це компактне кермо і високо розташований щиток приладів Фото: Тарас Брязгунов

Матеріали внутрішнього оздоблення кращі, ніж у спорідненого Opel Astra. Пластик переважно м'який, а в тестовому авто використано навіть шкіру Nappa.

Центральна панель 308 злегка повернута до водія, а більшу її частину займає великий 10,0-дюймовий тачскрін. Мультимедійна система вирізняється швидкістю роботи, а її меню зрозуміле і не потребує звикання. Передбачені й бездротові Apple CarPlay та Android Auto.

Ще одна "фішка" Peugeot 308 — програмовані сенсорні кнопки, яким можна призначати функції. Приміром, можна запрограмувати їм керування підігрівом сидінь або телефоном. Разом з тим, залишилися фізичні клавіші клімату та регулятор гучності, що справді зручно при користуванні на дотик.

Графіка панелі приладів має 3D-ефект Фото: Тарас Брязгунов Щиток приладів можна конфігурувати під себе Фото: Тарас Брязгунов

Нижче з'явилася "двоповерхова" ніша з бездротовою зарядкою для смартфонів і роз'ємом USB-C. До слова, замість важеля КПП тут маленький джойстик, що звільняє більше місця для підстаканників. Також у Peugeot 308 глибокі та доволі місткі ящик для рукавичок і бокс у підлокітнику.

Внутрішній простір Peugeot 308

Діапазон регулювань рульової колонки і крісла водія достатній, тому зручне положення знаходжу швидко, а кермо не перекриває прилади. Посадка в Peugeot 308 досить низька.

Передні сидіння м'які та комфортабельні і з непоганою підтримкою спини. Підігрів передбачений у всіх Peugeot 308 в Україні, також обігрівається лобове скло.

Передні сидіння комфортабельні та з достатньою підтримкою спини Фото: Тарас Брязгунов Ззаду достатньо місця для пасажирів середнього зросту Фото: Тарас Брязгунов

Огляд вперед і на всі боки непоганий, а от оглядовість назад трохи обмежена через невелике скло. Втім, уже в базовій версії є камера заднього виду.

Перемістимося на другий ряд. Простір для ніг тут достатній, за мірками С-класу, а ось запас над головою не найбільший. Мені при зрості 176 см місця вистачає, а ось пасажири зростом понад 185 см можуть бути обмежені. Двом пасажирам ззаду, звісно, зручніше, адже трьом уже буде затісно.

У задніх пасажирів є підлокітник з підстаканниками, окремі вентиляційні дефлектори і порти USB-C. А ось роз'ємів USB-A всередині немає.

Об'єм багажника Peugeot 308 становить 384 л Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними сидіннями рівна підлога не виходить Фото: Тарас Брязгунов У версіях з акустикою Focal запасне колесо відсутнє Фото: Тарас Брязгунов

Багажник Peugeot 308 середніх розмірів — 384 л. Зі складеними задніми кріслами виходить 1302-літровий відсік, проте підлога в ньому не буде рівною. Вантажна висота у 308 невелика, а от от отвір дверцят багажника міг би бути й ширшим.

У тестовому авто немає запасного колеса, адже його місце під підлогою займає сабвуфер опціонної акустики Focal. Утім, у більшості 308 "запаска" все ж таки є.

Багата "база" — комплектація Peugeot 308

Новий Peugeot 308 в Україні запропонований у доволі багато оснащених версіях. Безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камера, парктронік, датчики світла і дощу — все це є вже в базовій версії Allure.

Програмовані сенсорні кнопки, що програмуються, — "фішка" Peugeot 308 Фото: Тарас Брязгунов Ящик для рукавичок у Peugeot 308 глибокий Підлокітник ховає доволі місткий бокс У задніх пасажирів є вентиляційні дефлектори та USB-порти

Топовий варіант GT додає навігацію, підігрів керма і контроль "сліпих" зон. У всіх Peugeot 308 передбачено набір систем безпеки — адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання в смузі, розпізнавання знаків і контроль втоми водія.

Велика тяга, мала витрата — двигун Peugeot 308

Новий Peugeot 308 в Україні доступний тільки з 1,5-літровим турбодизелем BlueHDi, хоча в ЄС також є бензинові, гібридні та електричні версії. Хетчбеку С-класу цілком вистачає його 130 сил, тим паче, що у нього пристойний крутильний момент у 300 Н∙м, доступний вже з 1750 об/хв.

Загалом, на брак тяги на малих і середніх обертах скаржитися не доведеться. У мотора спокійний характер, він працює без вібрацій, а гучним стає тільки якщо його розкручувати. Плавно перемикаються передачі і в автоматичній 8-ступінчастій КПП.

Peugeot 308 в Україні пропонують тільки з 1,5-літровим 130-сильним турбодизелем Фото: Тарас Брязгунов

Динаміки 308 вистачає для міста або обгону на трасі, хоча, звісно, це не спорткар. Розгін до 100 км/год займає 12 с, а максимальна швидкість становить 202 км/год.

Чим приваблює 1,5-літровий турбодизель, так це економічністю. Паспортна витрата пального становить 4,5 л/100 км у міському циклі і 3,8 л/100 км — у заміському. У нас вийшло 5,8 л/100 км за переважно міської їзди і близько 7 л/100 км — у заторах. Сприяє економії палива і система глушіння мотора під час зупинок, яка добре налаштована і працює без поштовхів.

У місті на Peugeot 308 можна домогтися витрати менше 6 л на 100 км Фото: Тарас Брязгунов

Комфорт у пріоритеті

Підвіска Peugeot 308 налаштована на комфортабельну їзду і м'яко і тихо поглинає більшість вибоїн. На додачу, у 16-дюймових шин доволі високий профіль (розмір 205/60 R16), що дає змогу непогано впоратися навіть із доволі глибокими ямами.

Як не дивно, але при цьому новий Peugeot 308 не надто крениться в поворотах. Він доволі приємний в управлінні і слухняно маневрує. Кермо хетчбека легке, що добре під час паркування, але йому не вистачає інформативності.

У Peugeot 308 непогана, за мірками С-класу, шумоізоляція салону. Під час їзди трасою на 100-110 км/год аеродинамічні шуми практично не турбують, та й шини майже не чути.

Підвіска 308 налаштована на комфорт Фото: Тарас Брязгунов

Ціна Peugeot 308 в Україні

Новий Peugeot 308 в Україні коштує від 1 047 210 гривень за версію Allure. Варіант GT обійдеться в 1 146 327 гривень. З урахуванням комплектації це далеко не найвища ціна в С-класі. Звичайно, в цьому сегменті є хетчбеки дешевші, але деякі моделі набагато дорожчі.

Вердикт Фокуса

Новий Peugeot 308 — один із найавангардніших представників С-класу. Він поєднує оригінальний дизайн, інноваційний салон, комфортабельну підвіску та економічний дизель. Утім, хотілося б ширшої палітри версій, адже в Європі є і універсал, і бензинові версії, і навіть гібриди з електромобілями, які можна підзарядити.

308 став першим Peugeot з новим логотипом Фото: Тарас Брязгунов

Плюси Peugeot 308 2023:

багате базове оснащення;

економічний турбодизель;

комфортабельна підвіска.

Мінуси Peugeot 308 2023:

не вистачає роз'ємів USB-A в салоні;

хотілося б ширшу палітру версій моделі.

Технічні характеристики Peugeot 308 2023