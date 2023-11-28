Новітній седан Toyota Camry 2024 отримав 700-сильну спортивну версію (фото)

Toyota Camry XSE Next Gen візьме участь у змаганнях NASCAR Cup вже на початку лютого 2024 року. Новинка отримала 700-сильний двигун і здатна розвивати швидкість близько 330 км/год.

Седан Toyota Camry 2024 отримав перегонову версію XSE Next Gen для серії NASCAR Cup. Болід має безліч відмінностей від стандартної моделі. Про це розповіли на сайті бренду.

Спереду Toyota Camry XSE Next Gen майже повністю повторює стандартний седан. Проте новинка значно ширша та не має дверей.

Toyota Camry XSE Next Gen має лише зовнішню схожість зі стандартним седаном Фото: Toyota

Також болід значно легший за серійний седан. В основі авто лежить рама та кузов із листового металу. Всередині розташований каркас безпеки, який захищає пілота в разі аварії.

Toyota Camry XSE Next Gen оснащена 5,86-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 700 к.с. Він може розкручуватися до 10 000 об/хв і витримує найвищі навантаження. Болід здатний розвивати швидкість близько 330 км/год.

У серії NASCAR Cup новинка конкуруватиме з Ford Mustang Dark Horse. Ця модель має схожі характеристики.

Дебют Toyota Camry XSE Next Gen у перегонах відбудеться на початку лютого 2024 року. Серійний седан надійде в продаж трохи пізніше.

Нагадаємо, що оновлена Toyota Camry представлена винятково з гібридною установкою, яка складається з 2,5-літрового бензинового двигуна і двох електромоторів. Сумарна віддача становить до 235 к.с.

Раніше Фокус писав, що в Україні з'явиться компактний кросовер Toyota C-HR другого покоління.