Китайський Bugatti: кросовер Haval з незвичайною назвою показали до презентації (фото)

Новий Haval Veyron — великий кросовер із трьома рядами сидінь. Автомобіль оснастять плагін-гібридною установкою потужністю 462 к. с.

Опубліковано фото нового Haval Veyron. Сімейний кросовер зі знайомою назвою з'явиться у 2024 році і коштуватиме приблизно від 200 000 юанів ($28 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Авто вирізняється рубаним дизайном Фото: CarNewsChina

Як відомо, Veyron — це знаменита модель Bugatti. Поки що в концерні Great Wall, якому належить бренд Haval, не розповіли, чи вдалося домовитися про використання цієї назви з власниками бренду Bugatti — Volkswagen Group.

Китайський Veyron — це середньорозмірний сімейний кросовер із трьома рядами сидінь. Його позиціонують як старшого брата Haval Raptor, тобто довжина авто перевищить 4,8 м. Запропонують версії моделі на 6 і 7 місць.

Haval Veyron отримає 462-сильну гібридну установку Фото: CarNewsChina

Новий Haval Veyron вирізняється брутальним рубаним дизайном з високим капотом і рельєфними боковинами. У автомобіля немає решітки радіатора, але він не буде електромобілем — йому готують гібридну установку з повним приводом, яка заряджається.

Кросовер Haval Veyron оснастять 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою і парою електромоторів. Сумарна віддача установки становитиме 462 к.с. Звичайно, це не Bugatti, але для сімейного кросовера це пристойний показник.

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