Mercedes Sprinter перетворили на розкішний автобудинок для бездоріжжя (фото)

Автодім Mercedes Sprinter обладнаний кухнею, спальнею і санвузлом. Повнопривідний мікроавтобус підготували до бездоріжжя.

Mercedes-Benz Sprinter отримав нову дорогу версію ESV-1. Мікроавтобус переробили на позашляховий дім на колесах. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Мікроавтобус підготовлений до бездоріжжя Фото: autoevolution.com

Тюнінг Mercedes Sprinter виконала компанія Earth Ship Vans. За основу взяли мікроавтобус із 208-сильним турбодизелем і повним приводом.

Автодім Mercedes Sprinter отримав позашляхові шини, посилені бампери, додаткову оптику і багажник на даху. Кліренс мікроавтобуса збільшено.

У салоні з'явилося розкладне двоспальне ліжко Фото: autoevolution.com

Звичайно ж, основні зміни відбулися всередині. У салоні ESV-1 з'явилися розкладні ліжко і стіл, а передні крісла зробили такими, що повертаються. Під ліжком облаштовано багажник.

Передні сидіння Mercedes Sprinter розгортаються Фото: autoevolution.com

Міні-кухня доповнена електроплитою, раковиною і холодильником. Також передбачено численні шафи для поклажі та невеликий санвузол.

Кухня доповнена плитою, раковиною і холодильником Фото: autoevolution.com

Крім того, встановлено телевізор і акустику Focal з 11 динаміками, а шумоізоляцію Mercedes Sprinter посилено. На даху з'явилися сонячні батареї, що живлять електрообладнання. На додачу, передбачені системи контролю смуги руху і "сліпих" зон.

Раніше Фокус розповідав про будинок на колесах 70-х років, виявлений в ідеальному стані.

Також ми писали, що в Україні з'явився новий спортивний кросовер Mercedes.