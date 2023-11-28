Гість із 60-х: виявлено знаменитий вінтажний Ford в ідеальному стані (фото)

Ford Galaxie 500 простояв 48 років у гаражі і чудово зберігся. Після мийки та базового техобслуговування купе без проблем завелося.

У США виявили ідеально збережений Ford Galaxie 1962 року. Вінтажний автомобіль виглядає як новий. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Повнорозмірне купе відмінно збереглося Фото: autoevolution.com

Цей Ford Galaxie 500 простояв 48 років у гаражі — з 1974 по 2022 роки він не виїжджав на дороги. Утім, авто не було занедбане — про нього дбали і підтримували його в хорошому стані.

Автомобіль оснащений 300-сильним V8 Фото: autoevolution.com

Пробіг Ford Galaxie 1962 року становить 77,2 тис. км. У купе рідні лакофарбове покриття та оздоблення салону. Крім того, збережено оригінальні килимки. Капсула часу потребувала тільки мийки, хімчистки і базового техобслуговування.

Під капотом встановлено 6,4-літровий V8 потужністю 300 к. с. У парі з ним працює 3-ступінчаста автоматична КПП. Двигун заводиться і автомобіль їздить. Зараз Ford Galaxie 500 планують продати за $25 500.

У салоні збережено рідні килимки та оздоблення Фото: autoevolution.com

Ford Galaxie — повнорозмірна модель, що випускалася з 1959 по 1974 роки і вважалася флагманом американської марки. Її комплектували двигунами потужністю до 425 к. с. Саме це купе належить до другого покоління Ford Galaxie.

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